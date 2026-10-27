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    BENO Holding: Wachstumskurs trifft auf niedrige Bewertung

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    SMC-Research hat die Coverage der BENO Holding AG aufgenommen und sieht bei dem Unternehmen eine vielversprechende Wachstumsstory. Das Unternehmen habe sich als spezialisierter Bestandshalter für Light-Industrial-Immobilien in einer attraktiven Marktnische positioniert und stehe nach einer erfolgreichen Transformationsphase nun vor einer deutlichen Expansion. Auf deren Grundlage sieht der SMC-Analyst Adam Jakubowski den fairen Wert mit 11,50 Euro je Aktie weit über dem aktuellen Kurs und startet die Coverage mit dem Urteil „Buy“.

    Die BENO Holding AG habe sich seit 2014 als spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager für betriebsnotwendige Light-Industrial-Immobilien mittelständischer Unternehmen etabliert. Mit einem Portfolio von 13 Standorten, rund 165 Tsd. Quadratmetern Nutzfläche und einem Wert von rund 91,5 Mio. Euro adressiere das Unternehmen ein Nischensegment des deutschen Gewerbeimmobilienmarkts, das nach Einschätzung von SMC-Research sowohl von der anhaltenden Verschiebung institutioneller Nachfrage zu Logistik- und Industrieflächen als auch von einer im europäischen Vergleich noch geringen Konsolidierung profitiere. Der von BENO verfolgte „Buy, Transform & Hold“-Ansatz, bei dem bestehende Objekte deutlich unterhalb der aktuellen Reproduktionskosten erworben und anschließend aktiv weiterentwickelt werden, habe sich in den vergangenen Jahren bewährt, wie insbesondere die erfolgreiche Transformation eines Objekts in Dortmund zeige.

    Die Transformation habe auch die Entwicklung der letzten beiden Geschäftsjahre geprägt. Während das Geschäftsjahr 2024 noch von geringeren Mieterlösen und hohen Transformationsaufwendungen belastet gewesen sei, sei nach dem Abschluss der Maßnahme 2025 eine spürbare operative Erholung gefolgt. Die Nettokaltmiete sei um knapp 8 Prozent und das Vermietungsergebnis sogar um 36 Prozent gestiegen, während die FFO von einem leicht negativen auf einen soliden positiven Wert gedreht haben. Zugleich habe sich das Bilanzbild in den vergangenen vier Jahren deutlich verbessert: Die Eigenkapitalquote sei von 22 auf 35,1 Prozent geklettert, während sich das Eigenkapital je Aktie nahezu verdoppelt habe. Diese komfortable bilanzielle Ausgangslage verschaffe dem Unternehmen den nötigen Spielraum für die nun angekündigte Wachstumsphase.


    Rating: Kauf
    Analyst: Dr. Adam Jakubowski
    Kursziel: 11,50 EUR
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