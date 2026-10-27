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    SUSS Microtec stürzt nach Gewinnwarnung und Werksschließung ab

    Halbleiter-Crash

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    SUSS Microtec streicht die Fertigung am Stammsitz Garching und kappt die Jahresziele kräftig. Die Aktie stürzte am Dienstag zweistellig ab und fiel auf den tiefsten Stand seit März.

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    Halbleiter-Crash - SUSS Microtec stürzt nach Gewinnwarnung und Werksschließung ab
    Foto: picture alliance/dpa | Matthias Balk

    Anleger von SUSS Microtec brauchen am Dienstag starke Nerven. Der Chipausrüster kündigte per Ad-hoc-Mitteilung an, seine Fertigung am Stammsitz Garching vollständig einzustellen, und senkte zugleich die Prognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich.

    Die MDAX-Aktie reagierte mit einem Kurssturz von zeitweise rund 13 Prozent und rutschte auf ihr tiefstes Niveau seit März. Seit dem Rekordhoch von gut 118 Euro im Juni hat das Papier mehr als 60 Prozent eingebüßt, bleibt aber auf Jahressicht noch mit 16 Prozent im Plus.

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    Für 2026 rechnet SUSS nun nur noch mit Erlösen zwischen 405 und 425 Millionen Euro statt der bisher genannten 425 bis 485 Millionen Euro. Auch die Profitabilität fällt niedriger aus: Die EBIT-Marge soll statt der zuvor avisierten 8 bis 10 Prozent nun nur noch 5 bis 7 Prozent erreichen. Die Bruttomarge bleibt mit 35 bis 37 Prozent unverändert.

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    Hinter dem gesenkten Ausblick steckt eine Neuordnung der Produktion. Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, die komplette Fertigung künftig an den Standorten Zhubei in Taiwan und Sternenfels in Deutschland zu bündeln.

    Am Hauptsitz Garching werden damit keine Geräte und Module mehr gebaut, rund 70 Beschäftigte sind betroffen. Der Stellenabbau soll in Abstimmung mit der Arbeitnehmervertretung sozialverträglich erfolgen. SUSS begründet den Schritt mit effizienteren Produktionsabläufen und zusätzlichen Kapazitäten für künftiges Wachstum.

    Zusätzlich belastet eine angespannte Lieferlage bei einzelnen Komponenten das Geschäft, wodurch sich ein Teil der Umsätze ins Geschäftsjahr 2027 verschieben dürfte. Für die Umstrukturierung kalkuliert das Unternehmen mit einmaligen Kosten von rund 6,2 Millionen Euro, wovon etwa 4,5 Millionen Euro bereits im laufenden Jahr anfallen sollen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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