Mercedes kappt Gewinnprognose - Aktie verliert

Erstens ist es schon bezeichnend, dass ein "Multimillionär" ( Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif ) hier im Forum - nach eigener Aussage - nur deshalb unterwegs ist, um "sich gegenseitig mit anderen Investoren hier auszutauschen" ... gleichzeitig aber jede kritische Sichtweise reflexartig harsch zurückweist (wie man bei mir ja unschwer sieht) ...

Und was soll dieses Gerede "ich würde einen Chinesen fahren" - und was hat mein Avatar(name) mit Mercedes zu tun ???🤔





Und was die katastrophale Entwicklung in China betrifft (gerade bei den so wichtigen BEVs) habe ich natürlich Quellen (im Gegensatz zu euren "Bauchgefühlen")

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/mercedes-verkaeufe-brechen-weiter-ein-massives-china-minus/100258243.html





China war für Mercedes mal der Markt, auf dem man 40% des weltweiten Absatzes erzielt hat. Mit der technologischen Disruption im chinesischen Markt der letzten Jahre (E-Mobilität) hat man innerhalb von nur 3 Jahren fast die Hälfte des Absatzes dort verloren, während völlig "neue" Konkurrenten wie Zeekr, BYD oder XPENG in der gleichen Zeit von fast null auf zig hundertausende Einheiten nach oben geschossen sind. Und entgegen der Behauptung unseres "Multimillionärs" haben diese Marken sehr wohl auch Modelle im Top-Segment anzubieten, die von der Qualität, Technik und Materialanmutung her viele Modelle von Mercedes wie einen VW Golf aussehen lassen! Natürlich kann man über solche Konkurrenten auch einfach nur schnmunzeln - und die Probleme einfach ignorieren ... Nur ist das nicht meine Art eine Entwicklung zu analysieren. Und bei dem Absatz reden wir ja noch von BEVs + Hybride + reine Verbrenner! Schaut man sich aber mal das Zukunftssegment (BEV/NEV) an, sind diese Marktanteilsverluste sogar nochmal viel, viel höher! Mercedes spielt in China in diesem Segment nämlich kaum eine Rolle. Selbst aktuelle Modelle werden dort nur "einige tausendmal verkauft" , was verschwindend gering ist! Und rechnet man bei deren Gesamtabsatz mal Verbrenner/Hybride raus, bleibt da nämlich fast gar nichts mehr übrig. Mercedes verlieren also auch weiterhin Marktanteile, da ihre "Absatzkönige" in China nur Verbrenner/Hybride sind ... ein Segment das dort auch zukünftig immer weiter schrumpfen wird - und mit ihm der Absatz von Mercedes!





Und wenn doch Mercedes "allmählich das Absatztal schon durchschritten haben" sollen (was hier ja auch jüngst mal kolpotiert wurde) , dann erklärt mir mal, warum man dann jetzt im Q3 das Abfindungsprogramm wieder neu aufgelegt hat, um weitere tausende Stellen zu streichen?! Das Absatz-Tal ist hier noch lange nicht erreicht. Schaut man sich die Entwicklungen in China, Europa und Nordamerika (~75% des Weltmarktes) an, dann wird man unterm Strich auch mittelfristig weiter Marktanteile (primär in Asien) verlieren. Der Absatz von Mercedes wird von ehemals 2,5 Mio. Einheiten ... der bereits auf mittlerweile nur noch 2 Mio. gesunken ist ... weiter in Richtung 1,5 Mio. Einheiten sinken, bevor man hier wirklich eine "Bodenbildung" erwarten kann. Und bei einer Produktionskapazität von 3 Mio. Einheiten kommt man bald in Regionen, wo Werksschließungen auch gar nicht mehr abwendbar sind, da die Auslastungen längst "kritisch niedrig" sind. So kann kein Hersteller effizient produzieren (und somit auch kein Geld verdienen). Werksschließungen sind also nur noch eine Frage der Zeit ... So sehe ich es!





Und wenn ein Hersteller wie Mercedes durch diese techn. Disruption massiv an Margen einbüßt, der Free-Cash-Flow einbricht und zig Milliarden in Abfindungen, Dividenden und Aktienrückkäufe fließen, dann wird man sich auch von den "30 Milliarden Net-Cash" sehr bald verabschieden müssen - auch als "Argument".





Und was soll mir dieser komische ADAC-Bericht denn bitte sagen? Ich kenne die technischen Details zu diesem "Hyper E-Auto" selbst. Und natürlich haben die Chinesen längst auch sowas im Programm/Pipeline. Und BMW bringen 2027 mit dem iX5 ein SUV mit satten 140 kWh Batteriekapazität (netto) auf den Markt. Aber um die reine Technik ging es mir doch auch gar nicht? Ich sprach von der lächerlichen Materialanmutung im Innenraum - und das es einfach nicht sein darf, dass eine "Premiummarke" wie Mercedes in einem >200.000€ Fahrzeug Unmengen an Kunststoff verbaut. Und auch der 11 kW AC - Lader ist bei diesem Preis absolut lachhaft! Hier besteht einfach die Gefahr, dass man seine eigene "Heritage" verrät - und so sein Markenimage mittelfristig komplett zerstört! Und was das für Folgen hat, kann man bei ähnlichen Beispielen (Nike, Lindt&Sprüngli) sehr schön mitverfolgen, denn die haben zuvor genau den gleichen Fehler begangen! 🙈





Ich habe ja auch nie gesagt das "Mercedes dem Untergang geweiht" sei! Aber ich finde es schon irritierend, wie krampfhaft hier manche die Fakten ignorieren? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif

Und da hilft es auch nicht darauf zu schielen, wieviel "Cash ein Unternehmen aktuell noch hat" , denn das wird schnell irrelevant, wenn man kaum noch Cash-Flow generiert und gleichzeitig einen massiven Cash-Outflow (Abfindungen, Restrukutirerungskosten, Dividenden und Aktienrückkäufe) hat ... Dann wird diese ganze Kohle nämlich auch "ganz schnell weniger". Das ist der Grund, warum ich solche Argumente auch so "haltlos" finde. Merdedes steht vor einer gewaltigen Transformation und die wird gewaltige Summen verzehren! Es wird noch Jahre brauchen, bis sich Mercedes auf einem niedrigeren Absatz-Niveau stabilisieren.





Und wegen dieser immensen Herausforderungen sehe ich auch weder die "Dividendhöhe mittelfristig gesichert" , noch einen schnellen "operativen Turnaround" ...

Soweit meine grobe Einordnung dazu, warum meiner Meinung nach das Ausmaß der Disruption hier nicht ausreichend berücksichtigt wird. 🤔





Wer hier enrsthaft glaubt, Mercedes würden hier 2030 wieder operativ zweistellige Milliardengewinne (EBIT) einfahren, lebt einfach in einem Paralleluniversum.

Die Zeiten sind längst vorbei - und mit kaum Marktanteilen in China (dem größten Auto-Markt auf der Welt) ist das auch nicht mehr (absehbar) erreichbar.





Man wird zukünftig weitaus kleinere Brötchen backen müssen - weil es heute viel mehr Wettbewerb gibt (und man nur noch Teile der Wertschöpfung kontrolliert)

Und bevor "das Argument" wieder kommt: Die Japaner und Südkoreaner hatten damals eben keine neue, disruptive Technologie am Start, so wie die Chinesen heute!

Deshalb ist auch dein "Vergleich mit damals" ja auch so fehl am Platz ... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif