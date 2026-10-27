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    Strecke Hamburg-Berlin wegen Weltkriegsbombe gesperrt

    Bahn

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    Für Sie zusammengefasst
    • Bahnstrecke Hamburg–Berlin wegen Bombenfund gesperrt
    • Fernverkehr wird umgeleitet, Verspätungen drohen
    • Anwohner müssen Häuser wegen Bombenfund verlassen
    Bahn - Strecke Hamburg-Berlin wegen Weltkriegsbombe gesperrt
    Foto: Siarhei - 356130783

    MÜSSEN (dpa-AFX) - Die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin ist aktuell unterbrochen. Nach ersten Angaben der Polizei wurde ein verdächtiger Gegenstand gefunden. "Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich um einen Sprengkopf handeln", hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Auf der Website der Deutschen Bahn war von der "Entschärfung einer Weltkriegsbombe zwischen Hamburg und Berlin" die Rede.

    Der Fernverkehr werde weiträumig umgeleitet, teilte eine Bahnsprecherin auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Es komme zu Teilausfällen. Reisende müssten sich auf Verspätungen einstellen und sollten sich vor Fahrtantritt über Auswirkungen auf ihre Verbindungen informieren.

    Der Gegenstand war bei Bauarbeiten in der Nähe des Bahnhofs Müssen östlich von Hamburg freigelegt worden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe teilte mit, das die Anwohner von zwei Straßenzügen in der 1.200-Einwohner-Gemeinde wegen des Bombenfundes ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen. In der Sporthalle wurde eine Notunterkunft eingerichtet./sff/DP/mis






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