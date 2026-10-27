🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCamino Minerals AktievorwärtsNachrichten zu Camino Minerals

    Camino und Nittetsu starten gemeinsam mit Ausenco die nächste Phase des Detail-Engineerings für das Kupferprojekt Puquios in Chile

    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare
    Camino und Nittetsu starten gemeinsam mit Ausenco die nächste Phase des Detail-Engineerings für das Kupferprojekt Puquios in Chile
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 27. Oktober 2026 / Camino Minerals Corporation (TSXV:COR) (OTCID:CAMZF) („Camino“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach dem erfolgreichen Abschluss der Critical-Engineering-Phase-Studie mit Ausenco offiziell die Auftaktbesprechung abgehalten hat, um die nächste Phase des Detail-Engineerings mit Ausenco Chile Ltda. („Ausenco“) für das Kupferprojekt Puquios (das „Projekt Puquios“) einzuleiten.

     

    Der Übergang zum Detail-Engineering stellt einen wichtigen Schritt dar, um das Projekt voranzutreiben, technische Spezifikationen festzulegen und das Projekt Puquios auf die Bauphase vorzubereiten.

     

    Marcelo Bruna, CEO des Puquios-Joint-Ventures, sagte: „Mit dem Beginn des Detail-Engineerings konzentriert sich das Führungsteam weiterhin auf die strenge Überwachung der Meilensteine und die Kostenkontrolle, während wir auf den ersten Spatenstich zusteuern.“

     

    Jay Chmelauskas, CEO von Camino, fügte hinzu: „Wir arbeiten eng mit Nittetsu zusammen, um Vereinbarungen über die Beschaffung einer potenziellen japanischen Kreditfazilität für den Baubeginn abzuschließen, und die nächste Phase des Detail-Engineerings hält das Projekt auf Kurs. Ausenco ist ein erstklassiges Engineering- und Beratungsunternehmen, das bereits frühere technische Studien für das Projekt Puquios durchgeführt hat und gut aufgestellt ist, um das Projekt in die Bauphase zu führen.“

     

    Die Phase des Detail-Engineerings wird unter den folgenden Rahmenbedingungen durchgeführt:

     

    • Gesamter Engineering-Aufwand: geschätzt auf 85.000 Arbeitsstunden für spezialisierte Engineering-Leistungen.
    • Phasendauer: geplant über einen Zeitraum von 12 Monaten, um das Projekt während der Bauphase im Zeitplan zu halten.
    • Kapitalzuweisung: im Wert von 6,2 Mio. US$, zugewiesen und optimiert im Rahmen des Budgets für die Investitionskosten des Projekts.
    • Wertschöpfung: Bereitstellung präziser Daten zur Rationalisierung der Beschaffung und Minimierung von Nacharbeiten vor Ort durch den Einsatz fortschrittlicher 2D- und 3D-Modellierung sowie Optimierung der Baubarkeit.

     

    Seite 1 von 4 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Camino und Nittetsu starten gemeinsam mit Ausenco die nächste Phase des Detail-Engineerings für das Kupferprojekt Puquios in Chile Camino_27-10-2026_DEPRcomVANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 27. Oktober 2026 / Camino Minerals Corporation (TSXV:COR) (OTCID:CAMZF) („Camino“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach dem erfolgreichen Abschluss …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     