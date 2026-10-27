Camino und Nittetsu starten gemeinsam mit Ausenco die nächste Phase des Detail-Engineerings für das Kupferprojekt Puquios in Chile

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 27. Oktober 2026 / Camino Minerals Corporation (TSXV:COR) (OTCID:CAMZF) („Camino“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach dem erfolgreichen Abschluss der Critical-Engineering-Phase-Studie mit Ausenco offiziell die Auftaktbesprechung abgehalten hat, um die nächste Phase des Detail-Engineerings mit Ausenco Chile Ltda. („Ausenco“) für das Kupferprojekt Puquios (das „Projekt Puquios“) einzuleiten.

Der Übergang zum Detail-Engineering stellt einen wichtigen Schritt dar, um das Projekt voranzutreiben, technische Spezifikationen festzulegen und das Projekt Puquios auf die Bauphase vorzubereiten.

Marcelo Bruna, CEO des Puquios-Joint-Ventures, sagte: „Mit dem Beginn des Detail-Engineerings konzentriert sich das Führungsteam weiterhin auf die strenge Überwachung der Meilensteine und die Kostenkontrolle, während wir auf den ersten Spatenstich zusteuern.“

Jay Chmelauskas, CEO von Camino, fügte hinzu: „Wir arbeiten eng mit Nittetsu zusammen, um Vereinbarungen über die Beschaffung einer potenziellen japanischen Kreditfazilität für den Baubeginn abzuschließen, und die nächste Phase des Detail-Engineerings hält das Projekt auf Kurs. Ausenco ist ein erstklassiges Engineering- und Beratungsunternehmen, das bereits frühere technische Studien für das Projekt Puquios durchgeführt hat und gut aufgestellt ist, um das Projekt in die Bauphase zu führen.“

Die Phase des Detail-Engineerings wird unter den folgenden Rahmenbedingungen durchgeführt:

Gesamter Engineering-Aufwand: geschätzt auf 85.000 Arbeitsstunden für spezialisierte Engineering-Leistungen.

Phasendauer: geplant über einen Zeitraum von 12 Monaten, um das Projekt während der Bauphase im Zeitplan zu halten.

Kapitalzuweisung: im Wert von 6,2 Mio. US$, zugewiesen und optimiert im Rahmen des Budgets für die Investitionskosten des Projekts.

Wertschöpfung: Bereitstellung präziser Daten zur Rationalisierung der Beschaffung und Minimierung von Nacharbeiten vor Ort durch den Einsatz fortschrittlicher 2D- und 3D-Modellierung sowie Optimierung der Baubarkeit.