🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeiersdorf AktievorwärtsNachrichten zu Beiersdorf

    Beiersdorf: Schwächere Nachfrage drückt den Kurs

    Das bewegt die Anleger

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Beiersdorf-Aktie verliert 4,15 % und schneidet damit schwächer ab als die Wettbewerber.

    Das bewegt die Anleger - Beiersdorf: Schwächere Nachfrage drückt den Kurs
    Foto: Beiersdorf AG

    Eine schwächere Nachfrage nach Nivea- und Tesa-Produkten belastet Beiersdorf im dritten Quartal und drückt auf die Aktie. Der organische Umsatz des Konsumgüterkonzerns geht in diesem Zeitraum zurück. Bei den Wettbewerbern zeigt sich dagegen keine einheitliche Kursrichtung.

    Beiersdorf Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.10.2026

    Obwohl die Beiersdorf Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,47 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Beiersdorf AG!
    Long
    75,41€
    Basispreis
    0,54
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    88,10€
    Basispreis
    0,79
    Ask
    × 14,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auf Wochensicht hat die Beiersdorf Aktie damit -2,04 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,86 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -15,39 % verloren.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Henkel VZ, Johnson & Johnson und Co.

    Henkel VZ, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,38 %. Johnson & Johnson notiert im Plus, mit +0,46 %. Procter & Gamble notiert im Plus, mit +0,27 %. L'Oreal legt um +0,21 % zu Unilever notiert im Minus, mit -0,68 %.

    Die Aktie von Beiersdorf erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -11,48 %. Über 5 Jahre lag sie bei -2,74 %, über 10 Jahre bei 0,48 %.

    Beiersdorf kämpft mit Nivea und Tesa - Aktie gibt deutlich nach


    Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat im dritten Quartal eine schwächere Nachfrage nach seinen Nivea- und Tesa-Produkten zu spüren bekommen. Organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - ging der Umsatz in den drei Monaten bis Ende …

    Leichte Verluste nach Erholung


    Nach den Erholungsgewinnen zum Wochenstart haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zunächst Vorsicht walten lassen. "Geopolitische Risiken, geldpolitische Fragezeichen und eine fragile KI-Fantasie bilden einen Dreiklang, der die …

    Börsenstart Europa - 27.10. - AT 20 stark +1,32 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Beiersdorf Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,04 %
    1 Monat +0,86 %
    3 Monate +2,47 %
    1 Jahr -16,75 %
    Stand: 27.10.2026, 11:05 Uhr

    Informationen zur Beiersdorf Aktie

    Beiersdorf ist ein Konsumgüterkonzern für Hautpflege und Wundversorgung. Kernmarken: Nivea, Eucerin, La Prairie, Hansaplast. Starke Position im globalen Hautpflegemarkt, besonders in Europa. Wichtige Konkurrenten: L’Oréal, Unilever, Procter & Gamble, Johnson & Johnson. USP: hohe Markenbekanntheit, dermatologische Kompetenz, breite Preisspanne von Massen- bis Luxuspflege.

    Es gibt 241 Mio. Beiersdorf Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,15 Mrd. € wert.

    Beiersdorf Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Beiersdorf Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Beiersdorf Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Beiersdorf

    -2,94 %
    -2,04 %
    +0,86 %
    +2,47 %
    -16,75 %
    -34,42 %
    -18,26 %
    -1,50 %
    +2.598,66 %
    ISIN:DE0005200000WKN:520000
    Beiersdorf direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Das bewegt die Anleger Beiersdorf: Schwächere Nachfrage drückt den Kurs Die Beiersdorf-Aktie verliert 4,15 % und schneidet damit schwächer ab als die Wettbewerber.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     