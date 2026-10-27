Beiersdorf: Schwächere Nachfrage drückt den Kurs

Obwohl die Beiersdorf Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,47 %.

Eine schwächere Nachfrage nach Nivea- und Tesa-Produkten belastet Beiersdorf im dritten Quartal und drückt auf die Aktie. Der organische Umsatz des Konsumgüterkonzerns geht in diesem Zeitraum zurück. Bei den Wettbewerbern zeigt sich dagegen keine einheitliche Kursrichtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht hat die Beiersdorf Aktie damit -2,04 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,86 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -15,39 % verloren.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Henkel VZ, Johnson & Johnson und Co.

Henkel VZ, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,38 %. Johnson & Johnson notiert im Plus, mit +0,46 %. Procter & Gamble notiert im Plus, mit +0,27 %. L'Oreal legt um +0,21 % zu Unilever notiert im Minus, mit -0,68 %.

Die Aktie von Beiersdorf erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -11,48 %. Über 5 Jahre lag sie bei -2,74 %, über 10 Jahre bei 0,48 %.

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat im dritten Quartal eine schwächere Nachfrage nach seinen Nivea- und Tesa-Produkten zu spüren bekommen. Organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - ging der Umsatz in den drei Monaten bis Ende …

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Beiersdorf Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,04 % 1 Monat +0,86 % 3 Monate +2,47 % 1 Jahr -16,75 %

Informationen zur Beiersdorf Aktie

Stand: 27.10.2026, 11:05 Uhr

Beiersdorf ist ein Konsumgüterkonzern für Hautpflege und Wundversorgung. Kernmarken: Nivea, Eucerin, La Prairie, Hansaplast. Starke Position im globalen Hautpflegemarkt, besonders in Europa. Wichtige Konkurrenten: L’Oréal, Unilever, Procter & Gamble, Johnson & Johnson. USP: hohe Markenbekanntheit, dermatologische Kompetenz, breite Preisspanne von Massen- bis Luxuspflege.

Es gibt 241 Mio. Beiersdorf Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,15 Mrd. € wert.

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Ob sich ein Einstieg bei der Beiersdorf Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Beiersdorf Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.