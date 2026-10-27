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    Mercedes-Benz Group verliert 4,04 % nach gekappter Gewinnprognose

    Rücksetzer

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    Die Aktie der Mercedes-Benz Group verliert 4,04 % und liegt damit nur noch 1,94 % über ihrem 52-Wochen-Tief vom 8. Oktober.

    Rücksetzer - Mercedes-Benz Group verliert 4,04 % nach gekappter Gewinnprognose
    Foto: Matthias Balk - dpa

    Mercedes-Benz kappt wegen der Krise in China und hoher Kosten seine Gewinnprognose für das laufende Jahr. Der Autobauer erwartet ein zunehmend herausforderndes Umfeld in China sowie höhere Kosten im vierten Quartal. Die Wettbewerber zeigen kein einheitliches Bild: Volkswagen gibt ebenfalls nach, Ford Motor und General Motors legen leicht zu.

    Mercedes-Benz Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 27.10.2026

    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Mercedes-Benz Group damit auf -11,61 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,74 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,13 %. Im Jahr 2026 gab es für Mercedes-Benz Group bisher ein Minus von -33,69 %.

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    Mercedes kappt Gewinnprognose - Aktie verliert


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    Die Aktie von Mercedes-Benz Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -10,79 %. Über 5 Jahre lag sie bei -10,23 %, über 10 Jahre bei -2,95 %.

    Informationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group ist ein Premium-Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Vans und Mobilitäts-/Finanzdienstleistungen. Kern sind Luxus- und E-Modelle der Marke Mercedes-Benz. Stark in Europa, China und USA, hohe Preissetzungsmacht. Wichtige Konkurrenten: BMW, Audi, Tesla, Lexus. Mögliche USPs: starke Marke, Sicherheits- und Technikimage, breites Luxus-Portfolio, globale Service- und Vertriebsstruktur.

    Es gibt 963 Mio. Mercedes-Benz Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,26 Mrd. € wert.

    Mercedes-Benz Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,74 %
    1 Monat -4,13 %
    3 Monate -11,61 %
    1 Jahr -25,77 %
    Stand: 27.10.2026, 11:05 Uhr

    So schlagen sich die Wettbewerber von Mercedes-Benz Group

    Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,34 %. Volkswagen notiert im Minus, mit -1,45 %. General Motors notiert im Plus, mit +0,51 %.

    Mercedes-Benz Group Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Mercedes-Benz Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mercedes-Benz Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Mercedes-Benz Group

    -3,42 %
    -1,74 %
    -4,13 %
    -11,61 %
    -25,77 %
    -31,22 %
    -42,61 %
    -27,21 %
    +106,15 %
    ISIN:DE0007100000WKN:710000
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