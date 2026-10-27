BMW gibt mit deutschen Autowerten um 1,94 % nach

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei BMW, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -1,50 % Verlust nach sich zog.

Deutsche Autoaktien stehen unter Druck: Neben BMW geben auch Mercedes-Benz und Volkswagen nach. Mercedes-Benz verliert dabei stärker als BMW, Volkswagen etwas weniger. Einen konkreten unternehmensspezifischen Auslöser für den Rückgang bei BMW gibt es zunächst nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,28 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,75 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei BMW auf -39,47 %.

BMW Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,28 % 1 Monat +0,75 % 3 Monate -1,50 % 1 Jahr -30,16 %

Stand: 27.10.2026, 11:06 Uhr

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Informationen zur BMW Aktie

BMW ist ein Premium-Automobil- und Motorradhersteller mit Fokus auf individuelle Mobilität und Finanzdienstleistungen. Hauptprodukte: Pkw (BMW, MINI, Rolls-Royce), Motorräder, Leasing/Finanzierung. Starke Position im globalen Premiumsegment. Wichtige Konkurrenten: Mercedes-Benz, Audi, Tesla, Lexus. Stärken: starke Marken, sportliches Image, breite Premium-Palette, technologische Kompetenz (E-Mobilität, Digitalisierung).

Es gibt 561 Mio. BMW Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,73 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Mercedes-Benz Group, Ford Motor und Co.

Mercedes-Benz Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,15 %. Ford Motor notiert im Plus, mit +0,34 %. Toyota notiert im Minus, mit -0,14 %. Volkswagen (VW) Vz verliert -1,71 % Stellantis notiert im Minus, mit -0,53 %. Toyota Motor Corporation ADRhedged notiert im Plus, mit +0,88 %.

Die Aktie von BMW erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -13,33 %. Über 5 Jahre lag sie bei -8,17 %, über 10 Jahre bei -3,20 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die BMW Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur BMW Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.