SK hynix baut Wochengewinn auf 12,44 % aus

Auf Sicht von drei Monaten bleibt SK hynix trotz des heutigen Kurssprungs mit -14,63 % im Minus.

Bei SK hynix setzt sich die Aufwärtsbewegung den dritten Handelstag in Folge fort. Auch die Wettbewerber Micron Technology und Western Digital legen zu, bleiben aber hinter dem südkoreanischen Speicherchiphersteller zurück. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser gibt es zunächst nicht.

Allein seit letzter Woche ist die SK hynix Aktie damit um +12,44 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,83 %. Im Jahr 2026 gab es für SK hynix bisher ein Plus von +80,78 %.

So schlagen sich die Wettbewerber von SK hynix

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,00 %. Western Digital notiert im Plus, mit +0,67 %.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,44 % 1 Monat -19,83 % 3 Monate -14,63 % 1 Jahr +80,78 %

Informationen zur SK hynix Aktie

Stand: 27.10.2026, 11:06 Uhr

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Es gibt 729 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 672,02 Mrd. € wert.

SK hynix Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.