Broadcom bürgt für Anthropic: Genialer Schachzug oder riskante Wette?

Mit dem Geld soll Anthropic Spezialchips leasen, die Broadcom gemeinsam mit Google entwickelt. Am späten Montag stand der Deal. Inklusive eines Anteils von Blackstone kommen 63 Milliarden US-Dollar zusammen. Die Broadcom-Aktie stieg nachbörslich um 1,3 Prozent.

Broadcom-Chef Hock Tan hat den größten Kreditdeal der Branche der künstlichen Intelligenz in letzter Minute gerettet. Fast zwei Monate lang warb er bei Banken um mehr als 40 Milliarden US-Dollar, berichtet das Wall Street Journal.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der Weg dorthin war steinig. In den vergangenen Wochen bekamen einige Banken kalte Füße. Steigende Zinsen und Turbulenzen bei Firmen der künstlichen Intelligenz ließen sie zweifeln, ob die Rendite das Risiko lohnt. Manche erwogen laut dem Bericht sogar den Ausstieg. Tan griff am Wochenende selbst zum Telefon. Er sagte höhere Zinsen zu und erweiterte die Garantien seines Konzerns. Bank of America, Citigroup und Morgan Stanley führen das Konsortium an.

North Star: Broadcom haftet für Anthropic

Das Konstrukt trägt den Namen "Project North Star". Eine eigens gegründete Gesellschaft leiht sich die 63 Milliarden US-Dollar und kauft damit Tensor-Prozessoren von Broadcom und Alphabet-Tochter Google. Anthropic least die Chips, die Leasingraten tilgen die Kredite.

Broadcom springt nur ein, wenn Anthropic nicht zahlen kann. Damit sichert sich der Chipkonzern einen Großauftrag, holt sich aber auch ein Risiko in die Bücher. Anthropic hatte am selben Tag seinen Antrag für den Börsengang veröffentlicht.

Broadcom-Aktie: Viel Luft nach oben

An der Börse ist Broadcom rund 1,6 Billionen US-Dollar wert. Damit liegt der Konzern deutlich hinter Nvidia mit gut fünf Billionen, aber vor AMD. Gemessen an den erwarteten Gewinnen der kommenden zwölf Monate ist die Aktie moderat bewertet. Laut StockAnalysis zahlen Anlegerinnen und Anleger knapp 19 US-Dollar für jeden US-Dollar Gewinn. Die 51 Analysten raten im Schnitt zum Kauf. Ihr mittleres Kursziel liegt rund 60 Prozent über dem Kurs. Zahlen zum vierten Geschäftsquartal legt Broadcom voraussichtlich am 10. Dezember vor.

Fazit

Der Deal zeigt Broadcoms Stärke und die Nervosität der Banken zugleich. Broadcom verkauft mehr Chips und bindet einen der wichtigsten Kunden der Branche. Dafür steht der Konzern für Milliarden gerade, falls Anthropic ins Straucheln gerät. Für Anleger bleibt Broadcom ein Profiteur des Booms mit moderater Bewertung. Das Risiko ist aber gestiegen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



