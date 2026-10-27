🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Hohe Verluste für CDU, AfD fast gleichauf

    WDH/hr Hessentrend

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • CDU verliert sieben Punkte und liegt nur knapp vor AfD
    • Eine Neuauflage von Schwarz-Rot hätte keine Mehrheit
    • Grüne und Linke legen zu, FDP bleibt unter fünf
    WDH/hr Hessentrend - Hohe Verluste für CDU, AfD fast gleichauf
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    (Tipp- und Grammatikfehler berichtigt)

    FRANKFURT/WIESBADEN (dpa-AFX) - Herbe Verluste für die CDU, Zugewinne für die AfD - drei Jahre nach der hessischen Landtagswahl haben die Christdemokraten von Ministerpräsident Boris Rhein laut hr-Hessentrend nur noch einen kleinen Vorsprung auf die AfD. Im Vergleich zum vorherigen Hessentrend aus dem Februar büßte die CDU demnach sieben Prozentpunkte an Zustimmung ein und käme auf nur noch 25 Prozent, wie hessenschau.de berichtete. Die AfD hingegen gewinnt drei Punkte hinzu und liegt mit 23 Prozent dicht dahinter.

    Laut Hessischem Rundfunk sind die 25 Prozent der bisher schlechteste Zustimmungswert für die CDU im Hessentrend. Bei der Landtagswahl vor drei Jahren hatte sie 34,6 Prozent erreicht. Ihr Juniorpartner SPD verliert der Umfrage zufolge einen Prozentpunkt im Vergleich zur vorangegangenen Umfrage auf jetzt noch 15 Prozent, das entspräche in etwa ihrem letzten Wahlergebnis (15,1 Prozent). Für eine Neuauflage der Koalition aus CDU und SPD würde es laut der aktuellen Umfrage nicht reichen.

    Auch die Zufriedenheit mit der Landesregierung als Ganzes hat im Vergleich zum hr-Hessentrend aus dem Februar abgenommen: Insgesamt 54 Prozent der Befragten zeigten sich aktuell weniger zufrieden oder nicht zufrieden mit der Leistung von Schwarz-Rot.

    Leichte Zugewinne für Grüne, Linke und FDP

    Dagegen konnten die Grünen als früherer Koalitionspartner der CDU hinzugewinnen, und zwar um zwei Prozentpunkte auf 16 Prozent. Etwas aufwärts ging es auch für die Linke, die mit einer Zustimmung von sieben Prozent (plus ein Prozentpunkt) wieder in den Landtag einziehen könnte. Die FDP gewinnt der Umfrage zufolge zwar ebenfalls einen Punkt hinzu, bliebe aber mit vier Prozent Zustimmung unter der Fünf-Prozent-Hürde.

    Die nächste Landtagswahl steht 2028 in Hessen an. Für den hr-Hessentrend hat das Meinungsforschungsinstitut Infratest Dimap in der Zeit vom 19. bis 22. Oktober dieses Jahres 1.185 Wahlberechtigte aus Hessen zufallsbasiert telefonisch (695) und online (490) befragt. Die Umfrage ist laut hr repräsentativ. Repräsentative Umfragen haben Schwankungsbreiten. Bei dieser Erhebung liegen sie bei 2 Prozentpunkten bei einem Anteilswert von 10 Prozent, 3 Prozentpunkten bei einem Anteilswert von 50 Prozent.

    Wahlumfragen sind immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang./csc/DP/mis







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    WDH/hr Hessentrend Hohe Verluste für CDU, AfD fast gleichauf Herbe Verluste für die CDU, Zugewinne für die AfD - drei Jahre nach der hessischen Landtagswahl haben die Christdemokraten von Ministerpräsident Boris Rhein laut hr-Hessentrend nur noch einen kleinen Vorsprung auf die AfD. Im Vergleich zum …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     