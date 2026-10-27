Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,07 Prozent auf 122,07 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,35 Prozent.

Der Anleihemarkt legt nach Einschätzung der Dekabank eine Verschnaufpause ein. Am Mittwoch steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank und am Donnerstag die der Europäischen Zentralbank an. Zinsänderungen werden dabei nicht erwartet.