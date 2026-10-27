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    Auch Hermès wird in der Flaute günstiger

    Seitwärtsstrategien

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    Die schwache Nachfrage in China bremst Hermès, während das Lederwarengeschäft weiter wächst. Discount-Zertifikate und Aktienanleihen ermöglichen einen defensiveren Einstieg mit Sicherheitspuffer.

    Auch Hermès (FR0000052292) bekommt die Flaute im Luxusmarkt zu spüren: Der französische Konzern steigerte den Umsatz in Q3 währungsbereinigt um 4,3 Prozent auf 4,1 Mrd. Euro. Analysten hatten 5,2 Prozent erwartet. Damit verliert das bislang verlässlich wachsende Unternehmen an Tempo. Rückhalt gibt jedoch das Kerngeschäft: Lederwaren mit den begehrten Birkin- und Kelly-Taschen legten um 10,8 Prozent zu und steuerten fast die Hälfte der Erlöse bei. Dagegen schrumpfte das Geschäft mit Mode und Accessoires um 2 Prozent, der Uhrenumsatz sank um 6 Prozent. Regional zeigt sich ein ähnliches Gefälle: Europa wuchs um 7,2 Prozent, Amerika um 8,8 Prozent und Japan um 9,6 Prozent. In Asien ohne Japan stagnierten die Erlöse dagegen. Die Region steht für rund 40 Prozent des Umsatzes. Vor allem die schwache Nachfrage in China belastet. CEO Dumas hält am langfristigen Wachstumskurs fest. 

    Discount-Strategie mit 8,7 Prozent Puffer (Dezember) 

    Das Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000FE3EZ24 und dem Cap von 1.200 Euro kann beim Preis von 1.166 Euro eine maximale Rendite von 34 Euro oder 17 Prozent p.a. erwirtschaften. Wenn der Kurs am 18.12.25 unterhalb des Caps liegt, erhalten Anleger eine Aktie.  

    Discount-Strategie mit 16,7 Prozent Puffer (März) 

    Mehr Puffer bietet der Discounter mit der ISIN DE000MR81P67 von Morgan Stanley. Beim Cap von 1.100 Euro und einem Preis von 106,30 Euro (Bezugsverhältnis 0,1) sind maximal 3,70 Euro oder 8,8 Prozent p.a. drin, wenn die Aktie am 19.3.27 oberhalb des Caps notiert. Immer Barausgleich. 

    Einkommensstrategie mit 8 Prozent Kupon p.a. und 6,1 Prozent Puffer (Oktober)

    Die Aktienanleihe der LBBW mit der ISIN DE000LB6Y986 zahlt einen Kupon von 8 Prozent p.a., was durch den Einstieg unter pari zu einer effektiven Rendite von 8,5 Prozent p.a. führt, sofern die Aktie am 15.10.27 zumindest auf Höhe des Basispreises von 1.200 Euro notiert. Auch im negativen Szenario erfolgt ein Barausgleich, da das Bezugsverhältnis unter 1 liegt (= 1.000 Euro / 1.200 Euro). 

    ZertifikateReport-Fazit: Die Zahlen zeigen: Hermès-Produkte bleiben begehrt, der Konzern ist aber gegen Krisen nicht immun - auch 55 Prozent unter dem Allzeithoch vom Februar 2025 ist die Aktie mit einem geschätzten KGV von 30 zwar günstiger, aber noch nicht günstig. Wer vor diesem Hintergrund lieber mit einem Sicherheitspuffer investieren möchte, greift zur Seitwärtsstrategie mit Zertifikaten.  

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Hermès Aktien oder von Anlageprodukten auf Hermès Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtsstrategien Auch Hermès wird in der Flaute günstiger Hermès-Produkte bleiben begehrt, aber auch dieser Luxus-Konzern ist aber gegen Krisen nicht immun - wer vor diesem Hintergrund lieber mit Sicherheitspuffer investiert, greift zur Seitwärtsstrategie mit Zertifikaten.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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