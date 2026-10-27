Auch Hermès wird in der Flaute günstiger

Auch Hermès (FR0000052292) bekommt die Flaute im Luxusmarkt zu spüren: Der französische Konzern steigerte den Umsatz in Q3 währungsbereinigt um 4,3 Prozent auf 4,1 Mrd. Euro. Analysten hatten 5,2 Prozent erwartet. Damit verliert das bislang verlässlich wachsende Unternehmen an Tempo. Rückhalt gibt jedoch das Kerngeschäft: Lederwaren mit den begehrten Birkin- und Kelly-Taschen legten um 10,8 Prozent zu und steuerten fast die Hälfte der Erlöse bei. Dagegen schrumpfte das Geschäft mit Mode und Accessoires um 2 Prozent, der Uhrenumsatz sank um 6 Prozent. Regional zeigt sich ein ähnliches Gefälle: Europa wuchs um 7,2 Prozent, Amerika um 8,8 Prozent und Japan um 9,6 Prozent. In Asien ohne Japan stagnierten die Erlöse dagegen. Die Region steht für rund 40 Prozent des Umsatzes. Vor allem die schwache Nachfrage in China belastet. CEO Dumas hält am langfristigen Wachstumskurs fest.

Das Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000FE3EZ24 und dem Cap von 1.200 Euro kann beim Preis von 1.166 Euro eine maximale Rendite von 34 Euro oder 17 Prozent p.a. erwirtschaften. Wenn der Kurs am 18.12.25 unterhalb des Caps liegt, erhalten Anleger eine Aktie.

Discount-Strategie mit 16,7 Prozent Puffer (März)

Mehr Puffer bietet der Discounter mit der ISIN DE000MR81P67 von Morgan Stanley. Beim Cap von 1.100 Euro und einem Preis von 106,30 Euro (Bezugsverhältnis 0,1) sind maximal 3,70 Euro oder 8,8 Prozent p.a. drin, wenn die Aktie am 19.3.27 oberhalb des Caps notiert. Immer Barausgleich.

Einkommensstrategie mit 8 Prozent Kupon p.a. und 6,1 Prozent Puffer (Oktober)

Die Aktienanleihe der LBBW mit der ISIN DE000LB6Y986 zahlt einen Kupon von 8 Prozent p.a., was durch den Einstieg unter pari zu einer effektiven Rendite von 8,5 Prozent p.a. führt, sofern die Aktie am 15.10.27 zumindest auf Höhe des Basispreises von 1.200 Euro notiert. Auch im negativen Szenario erfolgt ein Barausgleich, da das Bezugsverhältnis unter 1 liegt (= 1.000 Euro / 1.200 Euro).

ZertifikateReport-Fazit: Die Zahlen zeigen: Hermès-Produkte bleiben begehrt, der Konzern ist aber gegen Krisen nicht immun - auch 55 Prozent unter dem Allzeithoch vom Februar 2025 ist die Aktie mit einem geschätzten KGV von 30 zwar günstiger, aber noch nicht günstig. Wer vor diesem Hintergrund lieber mit einem Sicherheitspuffer investieren möchte, greift zur Seitwärtsstrategie mit Zertifikaten.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Hermès Aktien oder von Anlageprodukten auf Hermès Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de