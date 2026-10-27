JEFFERIES stuft Suss MicroTec auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Suss Microtec trotz einer Prognosesenkung auf "Buy" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Die deutlich reduzierten Jahresziele des Halbleiterindustrie-Zulieferers für Umsatz und Profitabilität (Ebit-Marge) seien enttäuschend, schrieb Janardan Menon in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Es bleibe abzuwarten, wieviel von den auf 2027 verschobenen Umsatzerwartungen Suss erreichen könne. Die Auftragstrends seien aber weiterhin positiv und die Aktie attraktiv bewertet./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,74 % und einem Kurs von 46,82EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 11:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Janardan Menon

Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 109

Kursziel alt: 109

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

