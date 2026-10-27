🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    L’Oreal überrascht positiv

    Seitwärtsstrategien

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starke Nachfrage nach Luxusparfüms und Pflegeprodukten sowie Wachstum in China treiben L’Oréal an. Discount-Zertifikate und Aktienanleihen bieten attraktive Seitwärtsrenditen mit Sicherheitspuffer.

    L’Oreal (FR0000120321) übertraf vergangene Woche mit kräftigem Wachstum die Erwartungen des Marktes: Der französische Kosmetikkonzern setzte in Q3 mit 11,56 Mrd. Euro um. Auf vergleichbarer Basis und bereinigt um Effekte der IT-Umstellung stiegen die Erlöse um 7,7 Prozent, Analysten hatten nur 5,9 Prozent erwartet. Gefragt waren vor allem Luxusparfüms sowie hochwertige Haut- und Haarpflege. Das Geschäft mit Profikunden wie Friseuren und die Dermatologie-Sparte legten bereinigt jeweils um 13,9 Prozent zu. Auch China lieferte Wachstumsimpulse; in den Schwellenländern blieb die Nachfrage dynamisch. Der Hersteller von CeraVe-Cremes und Prada-Parfüms von der Bereitschaft vieler Kunden, für Pflege und Düfte mehr auszugeben. CEO Hieronimus erwartet für 2026 weiter steigende Umsätze und Gewinne. An der Börse kamen die Zahlen gut an, die Aktie legte deutlich zu. 

    Discount-Strategie mit 5,5 Prozent Puffer (Dezember)   

    Das Discount-Zertifikat der LBBW mit der ISIN DE000LB6MWA9 und einem Cap bei 425 Euro bietet beim Preis von 412,30 Euro eine Renditechance von 12,70 Euro oder 18 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag 18.12.26 unter dem Cap, erfolgt eine Aktienlieferung. 

    Discount-Strategie mit 8,5 Prozent Puffer (März)   

    Beim Discount-Zertifikat der BNP Paribas (DE000PK1AQ92) mit dem Cap bei 420 Euro sind beim Preis von 398,25 Euro maximal 21,75 Euro oder 14,25 Prozent p.a. drin, wenn die Aktie am Bewertungstag 19.3.27 über dem Cap schließt, ansonsten erfolgt eine Aktienlieferung. 

    Einkommensstrategie mit 12,2 Prozent Kupon p.a. und 3 Prozent Puffer (September) 

    Die Aktienanleihe der DZ Bank (DE000DN39CU4) zahlt unabhängig von der Kursentwicklung einen Kupon von 12,2 Prozent p.a. Durch den Kauf über pari beträgt die effektive Rendite 8,5 Prozent p.a., wenn die Aktie am 17.9.27 auf oder über dem Basispreis von 400 Euro schließt. Andernfalls gibt’s 2 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 400 Euro), Bruchteile im Barausgleich. 

    ZertifikateReport-Fazit: Starke Nachfrage und China eröffnen bei L’Oréal neue Chancen; die Weltkonjunktur und die aktuelle Bewertung bergen aber auch Risiken. Wer es daher etwas defensiver angehen will, kann mit Zertifikate-Strategien bereits im Fall einer Seitwärtsbewegung der Aktie attraktive Renditen erzielen und sichert sich zugleich einen Sicherheitspuffer gegen moderate Kursrückgänge. 

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von L’Oreal Aktien oder von Anlageprodukten auf L’Oreal Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de






    Autor
    Walter Kozubek
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtsstrategien L’Oreal überrascht positiv L’Oréal übertrifft die Erwartungen - wer es aber Nahe der historischen Höchststände lieber etwas defensiver angehen will, kann mit Zertifikaten bereits bei einer Seitwärtsbewegung attraktive Renditen erzielen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     