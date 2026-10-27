L’Oreal überrascht positiv

L’Oreal (FR0000120321) übertraf vergangene Woche mit kräftigem Wachstum die Erwartungen des Marktes: Der französische Kosmetikkonzern setzte in Q3 mit 11,56 Mrd. Euro um. Auf vergleichbarer Basis und bereinigt um Effekte der IT-Umstellung stiegen die Erlöse um 7,7 Prozent, Analysten hatten nur 5,9 Prozent erwartet. Gefragt waren vor allem Luxusparfüms sowie hochwertige Haut- und Haarpflege. Das Geschäft mit Profikunden wie Friseuren und die Dermatologie-Sparte legten bereinigt jeweils um 13,9 Prozent zu. Auch China lieferte Wachstumsimpulse; in den Schwellenländern blieb die Nachfrage dynamisch. Der Hersteller von CeraVe-Cremes und Prada-Parfüms von der Bereitschaft vieler Kunden, für Pflege und Düfte mehr auszugeben. CEO Hieronimus erwartet für 2026 weiter steigende Umsätze und Gewinne. An der Börse kamen die Zahlen gut an, die Aktie legte deutlich zu.

Das Discount-Zertifikat der LBBW mit der ISIN DE000LB6MWA9 und einem Cap bei 425 Euro bietet beim Preis von 412,30 Euro eine Renditechance von 12,70 Euro oder 18 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag 18.12.26 unter dem Cap, erfolgt eine Aktienlieferung.

Discount-Strategie mit 8,5 Prozent Puffer (März)

Beim Discount-Zertifikat der BNP Paribas (DE000PK1AQ92) mit dem Cap bei 420 Euro sind beim Preis von 398,25 Euro maximal 21,75 Euro oder 14,25 Prozent p.a. drin, wenn die Aktie am Bewertungstag 19.3.27 über dem Cap schließt, ansonsten erfolgt eine Aktienlieferung.

Einkommensstrategie mit 12,2 Prozent Kupon p.a. und 3 Prozent Puffer (September)

Die Aktienanleihe der DZ Bank (DE000DN39CU4) zahlt unabhängig von der Kursentwicklung einen Kupon von 12,2 Prozent p.a. Durch den Kauf über pari beträgt die effektive Rendite 8,5 Prozent p.a., wenn die Aktie am 17.9.27 auf oder über dem Basispreis von 400 Euro schließt. Andernfalls gibt’s 2 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 400 Euro), Bruchteile im Barausgleich.

ZertifikateReport-Fazit: Starke Nachfrage und China eröffnen bei L’Oréal neue Chancen; die Weltkonjunktur und die aktuelle Bewertung bergen aber auch Risiken. Wer es daher etwas defensiver angehen will, kann mit Zertifikate-Strategien bereits im Fall einer Seitwärtsbewegung der Aktie attraktive Renditen erzielen und sichert sich zugleich einen Sicherheitspuffer gegen moderate Kursrückgänge.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von L’Oreal Aktien oder von Anlageprodukten auf L’Oreal Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de