Privatjets verursachen 16 Millionen Tonnen CO2

(Die Größenordnung im letzten Absatz, 1. Satz wurde berichtigt. Richtig muss es heißen: "Nur etwa 250.000 Menschen nutzen laut Oxfam Privatjets, was den reichsten 0,003 Prozent der Weltbevölkerung entspreche."

BERLIN (dpa-AFX) - Privatjets verursachen nach einer Analyse der Organisation Oxfam vergleichsweise viel CO2-Emissionen. Im vergangenen Jahr gingen auf Privatjets weltweit demnach insgesamt 16 Millionen Tonnen Kohlendioxid zurück. In zwei Sekunden hätten Privatjets mehr CO2 verursacht als ein Mensch aus den ärmsten 50 Prozent der Weltbevölkerung im gesamten Jahr, so Oxfam.