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    Frankreich fährt massive Polizeimacht bei neuem Protest auf

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    Für Sie zusammengefasst
    • Frankreich mobilisiert erneut 70.000 Polizisten
    • Gelbwesten kündigen für Samstag neue Proteste an
    • Proteste gegen hohe Kosten und soziale Ungleichheit
    Frankreich fährt massive Polizeimacht bei neuem Protest auf
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    PARIS (dpa-AFX) - Frankreich fährt für die angekündigten neuen Massenproteste in den kommenden Tagen erneut eine massive Polizeimacht auf. Nach dem Einsatz von 70.000 Beamten gegen Randalierer und Plünderer bei Demonstrationen am vergangenen Samstag werde es ein ähnliches Polizeiaufgebot bei angekündigten Protesten am anstehenden Samstag geben, sagte Innenminister Laurent Nuñez dem Sender RTL. "Wir werden über ebenso umfangreiche Einsatzkräfte verfügen."

    "Wir werden so lange durchhalten, wie es nötig ist", sagte der Innenminister auf die Frage, ob die Polizei in der Lage sei, eine solche Mobilisierung angesichts etlicher Demonstrationsaufrufe und für den 5. November angekündigter weiterer Massenproteste aufrechtzuerhalten.

    Mit dem Einsatz von 70.000 Beamten, darunter Spezial- und Elitekräfte, gepanzerten Fahrzeugen und Wasserwerfern hatte Frankreich am letzten Samstag massive Ausschreitungen wie am Rande von Kundgebungen in der Vorwoche verhindert. Es seien aber erneut gewaltbereite Gruppierungen unterwegs gewesen, sagte der Innenminister. Den seit Wochen für eine bessere Ausstattung von Schulen demonstrierenden jungen Leute haben sich inzwischen weitere Gruppen angeschlossen, unter anderem um gegen zu hohe Lebenshaltungskosten zu demonstrieren.

    Gelbwesten rufen zu neuen Protesten auf

    Die Gelbwesten-Bewegung hat für den 31. Oktober bereits einen "3. Akt" ihrer Proteste angekündigt. Sie riefen zu Kundgebungen und Sitzstreiks vor der Nationalversammlung sowie vor sämtlichen Rathäusern Frankreichs auf. Präsident Emmanuel Macron stufte die für Samstag angekündigten Demonstrationen als "risikoreich" ein und forderte, dass die Protestzüge außerhalb der Stadtzentren stattfinden. Für Freitag bereits rufen die Gelbwesten zu Protesten auf, bei der mit Küchenutensilien wie Töpfen und Pfannen Lärm gemacht wird - eine sogenannte Casserolade.

    Der Protest der Gelbwesten gegen hohe Lebenshaltungskosten und soziale Ungerechtigkeit hatte Frankreich zwischen November 2018 und Frühjahr 2019 in Atem gehalten. Ihr Name geht darauf zurück, dass viele der Demonstranten gelbe Warnwesten trugen. Im Zuge der nun stattfindenden Proteste in Frankreich zeigt die Bewegung wieder Präsenz./evs/DP/jha







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