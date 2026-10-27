JEFFERIES stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca anlässlich der Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie (Esmo) auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Die Veranstaltung werte er mit Blick auf den Pharmakonzern Astrazeneca als insgesamt beruhigend, schrieb Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies der Analyst auf überzeugende Daten zu kleinzelligem Lungenkarzinom (SCLC) sowie zu Blasen- und Magenkrebs. Diese unterstrichen die Substanz der onkologischen Entwicklungspipeline, schrieb er./ck/rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 153,7EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 175

Kursziel alt: 175

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

