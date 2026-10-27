JEFFERIES stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca anlässlich der Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie (Esmo) auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Die Veranstaltung werte er mit Blick auf den Pharmakonzern Astrazeneca als insgesamt beruhigend, schrieb Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies der Analyst auf überzeugende Daten zu kleinzelligem Lungenkarzinom (SCLC) sowie zu Blasen- und Magenkrebs. Diese unterstrichen die Substanz der onkologischen Entwicklungspipeline, schrieb er./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 153,7EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 175
Kursziel alt: 175
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 175
Kursziel alt: 175
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte