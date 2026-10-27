Mega-Deal mit Anthropic – nicht der einzige Grund, Broadcom jetzt zu kaufen!

Der KI-Boom hat sich in den zurückliegenden Monaten vom Kursgaranten zum Rohrkrepierer entwickelt. Aufgrund wachsender Finanzierungssorgen wurden vor allem Neocloud-Anbieter, wie CoreWeave und Nebius abgestraft, doch auch Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte hat es zum Teil hart getroffen. Binnen weniger Wochen hat der Halbleiterindex Philadelphia Semiconductor rund ein Viertel seines Wertes eingebüßt. Das entspricht aus technischer Perspektive einem Bärenmarkt. Besonders hart getroffen hat es auch ausgewählte Einzelwerte, darunter Infineon und nach der jüngsten Prognosesenkung SUSS MicroTec mit Verlusten von mehr als der Hälfte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Doch wie jeder branchenweite Abverkauf kreiert die Kapitalflucht auch spannende Einstiegschancen – so zum Beispiel bei Broadcom. Der Spezialist für Halbleiterprodukte nach Kundenwunsch (ASIC) hat gegenüber seinen Rekordnotierungen rund ein Drittel eingebüßt und bietet jetzt wieder ein attraktives Bewertungsniveau, insbesondere vor dem Hintergrund, dass dem Unternehmen ein Mega-Deal im Wert von 63 Milliarden US-Dollar mit dem IPO-Kandidaten Anthropic gelungen ist. Damit sichert sich der Konzern einen weiteren Großkunden – und verbesserte Chancen, den hohen Wachstumserwartungen gerecht zu werden.

Technisch haben die Käuferinnen und Käufer zwar noch einiges an Arbeit vor sich, doch auch hier beginnt sich die Lage aufzuhellen. Wer jetzt mit dem richtigen Produkt, wie dem Discount-Optionsschein MR4ZBD, einsteigt, sichert sich die Chance auf bis zu +126,8 Prozent.

Broadcom Chartsignale

Langfristiger Aufwärtstrend: Broadcom handelt unterstützt durch anhaltendes Geschäftswachstum in einer mehrjährigen Anstiegsbewegung

Broadcom handelt unterstützt durch anhaltendes Geschäftswachstum in einer mehrjährigen Anstiegsbewegung Blow-Off und Übertreibung: Wie in der gesamten Branche kam es Anfang Juni zu einer sowohl technisch als auch fundamental starken Übertreibung. Seither geht es bergab.

Wie in der gesamten Branche kam es Anfang Juni zu einer sowohl technisch als auch fundamental starken Übertreibung. Seither geht es bergab. Korrektive Konsolidierung: Um die technische Überhitzung zu konsolidieren und die hohe Bewertung zu korrigieren handelte die Aktie zuletzt abwärts.

Um die technische Überhitzung zu konsolidieren und die hohe Bewertung zu korrigieren handelte die Aktie zuletzt abwärts. Bullishe Divergenzen: Zwar sind die Kurse jüngst weiter gefallen, doch in den technischen Indikatoren verdichten sich die Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Trendwende.

Broadcom: Jetzt ist das Eisen wieder heiß!

Zu den in den vergangenen Jahren erfolgreichsten Halbleiterwerten gehört die Aktie von Broadcom, die es inklusive der in diesem Zeitraum stark gestiegenen Dividende auf eine Gesamtperformance von fast 600 Prozent bringt, womit der US-Gesamtmarktindex S&P 500 (+81 Prozent) ebenso wie der Branchenindex Philadelphia Semiconductor (+239 Prozent) deutlich geschlagen werden konnte. Der Kursanstieg geht allerdings nicht allein auf eine Expansion der Bewertungsvielfachen zurück, sondern ist unterstützt von starkem Unternehmenswachstum.

Erzielte Broadcom im Geschäftsjahr 2022 ein Umsatzergebnis von 33,2 Milliarden US-Dollar legten diese auf zuletzt 89,1 Milliarden US-Dollar zu (+168,4 Prozent). Der Gewinn kletterte von 11,22 auf 38,27 Milliarden US-Dollar und damit überproportional um 241,1 Prozent. Dabei setzte CEO Hock Tan auch auf eine Reihe von Übernahmen, wovon VMware mit einem Volumen von 69 Milliarden US-Dollar die größte war. Die Verschuldung liegt mit rund 35,0 Milliarden US-Dollar gemessen an einem EBITDA von 52,3 Milliarden US-Dollar aber auf einem gut vertretbaren Niveau. Auch die Cashflows wissen mit 32,5 Milliarden US-Dollar zu überzeugen.

Kurzum: Das Unternehmen strotz fundamental vor Kraft – und die weiteren Aussichten sind gut, denn Broadcom verfügt über zahlreiche namhafte Kunden, darunter neben Anthropic auch OpenAI, Meta Platforms, TikTok-Mutter ByteDance und Alphabet, mit denen zum Teil Liefervereinbarungen in zweistelliger Milliardenhöhe bestehen. Solange Hyperscaler ihre Investitionskosten nicht doch noch senken sollten, steht Broadcom auch in den kommenden Jahren vor starkem Wachstum, insbesondere dann, wenn maßgeschneiderte KI-Lösungen gegenüber den Allround-Produkten von Nvidia weiter an Bedeutung gewinnen sollten.

Hartnäckige Korrektur nach Blow-Off-Top und starker Übertreibung

So aussichtsreich die Chancen und so stark die gegenwärtigen (und zukünftigen) Geschäfte auch sind, hat das die Aktie nicht vor einer in den zurückliegenden Monaten schmerzhaften Korrektur bewahrt. Mit Kursen von zeitweise fast 500 US-Dollar waren Anlegerinnen und Anleger sowohl technisch als auch fundamental weit über das für den Moment akzeptable Ziel hinausgeschossen.

Vor allem technisch nahm der Gegenwind für Broadcom Ende Mai zu. Die Aktie handelte zu diesem Zeitpunkt einerseits mit RSI-Werten deutlich im überkauften Bereich und andererseits bereits mit bearishen Divergenzen. Dadurch konnte das Allzeithoch bei 500 US-Dollar nicht bestätigt werden, was zur monatelangen Korrektur führte. Die hat sich unter dem Eindruck wachsender KI-Sorgen in den vergangenen Tagen noch einmal verstärkt, wodurch die gleitenden Durchschnitte erneut aufgegeben wurden. Gleichzeitig ist die Aktie aber auch im Unterstützungsbereich bei 325 US-Dollar sowie an der Unterkante des fallenden Keils angelangt.

Daraus ergeben sich jetzt neue Aufwärtschancen, denn die Aktie war zuletzt einerseits überverkauft und andererseits haben sich im Relative-Stärke-Index sowie im Trendstärkeindikator MACD bullishe Divergenzen ergeben. Das deutet auf eine wachsende Wahrscheinlichkeit einer Gegenbewegung hin – das Plus von 3 Prozent am Dienstag könnte daher nur den Auftakt einer mehrwöchigen Erholung bedeuten. Insgesamt aufhellen würde sich das Chartbild vor allem für Kurse oberhalb der gleitenden Durchschnitte bei rund 355,00 und 367,50 US-Dollar. Hierfür dürfte Broadcom aber auch durch starke Zahlen von Alphabet, Microsoft und Amazon angewiesen sein. Zur Unterseite gilt es für die Bullen, um die zunehmend konstruktive Ausgangslage nicht zu gefährden, 325 und 300 US-Dollar zu verteidigen.

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch die Bewertung ist jetzt wieder attraktiv und aussichtsreich

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ergibt sich nach den inzwischen monatelangen Kursverlusten ein wieder vorteilhaftes Bild. Mit einem KGVe 2026 von über 28 ist Broadcom auf den ersten Blick zwar keine günstige Aktie, zumal das Gewinnvielfache damit etwas über dem 5-Jahres-Mittel von 27,5 liegt. Doch gerechtfertigt wird der Bewertungsaufschlag zum einen durch ein sehr günstiges Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis von 0,52 und einem KGVe 2027 von 16,9. Viel mehr als die Erwartungen der Analystinnen und Analysten zu treffen, muss Broadcom also nicht leisten, um deutlich höhere Notierungen zu rechtfertigen.

Zu unterschätzen ist die Herausforderung allerdings nicht, denn hierfür muss der Konzernumsatz von rund 106 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr auf über 174 Milliarden US-Dollar im kommenden Jahr gesteigert werden. Für den bereinigten Gewinn je Aktie erwarten Expertinnen und Experten aktuell ein Anstieg von 11,67 auf 19,47 US-Dollar.

Wenngleich die Dividendenrendite mit 0,8 Prozent gegenwärtig vernachlässigbar ist, sollten Anlegerinnen und Anleger zudem den Titel des Unternehmens als Dividendenwachstumswert nicht unterschätzen. In den vergangenen 10 Jahren hat Broadcom seine Ausschüttung mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von fast 30 Prozent angehoben. Wer damals eingestiegen ist, kommt jetzt auf eine stolze Einstiegsrendite (Yield-on-Cost) von etwa 15 Prozent.

An der Wall Street erwartet man sich von Broadcom viel

Angesichts des fundamental attraktiven Gesamtpakets und der starken Wachstumsaussichten genießt Broadcom das fast uneingeschränkte Vertrauen der Wall Street. Bei insgesamt 51 Einschätzungen ist die Aktie 40 Mal zum "Kaufen" sowie weitere 8 Mal zum "Übergewichten" empfohlen. Dem stehen lediglich drei neutrale Bewertungen gegenüber. Negative Stimmen gibt es schon seit mehr als einem Jahr keine.

Die von Analystinnen und Analysten getippte Upside ist beträchtlich. Im Mittel wird der faire Wert der Aktie auf 530,14 US-Dollar veranschlagt, das entspricht gegenüber dem Kurs vom Dienstagnachmittag einer Upside von 57 Prozent. Die Kursziele reichen dabei von 215,88 US-Dollar (veraltete Schätzung) bis zu 660,00 US-Dollar auf der Oberseite. Trotz des monatelangen Abwärtstrends wurden die Kursziele kaum nach unten angepasst, sondern legten weiter zu.

Broadcom auf einen Blick

ISIN: US11135F1012

US11135F1012 Marktkapitalisierung: 1,57 Billionen US-Dollar

1,57 Billionen US-Dollar Dividendenrendite: 0,8 Prozent

0,8 Prozent KGVe 2026: 28,2

28,2 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Kaufen Fairer Wert (laut Konsens): 529,10 US-Dollar

529,10 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +60,7 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Milliardenschwere Vertragsabschlüsse, darunter mit Anthropic, eine inzwischen wieder attraktive Unternehmensbewertung und erste technische Hinweise auf eine Trendwende der Aktie machen Broadcom jetzt zu einem aussichtsreichen Kandidaten auf der Long-Seite.

Konservative Anlegerinnen und Anleger sowie dividendenwachstumsorientierte Investoren setzen auf die Aktie, wer hingegen seine Renditechancen optimieren will, kann auch zum Discount-Optionsschein MR4ZBD greifen. Dieser ist mit einer Laufzeit bis zum 17. Juni und einem Basispreis von 330,00 US-Dollar ausgestattet. Die Kappungsgrenze liegt bei 380,00 US-Dollar.

Wird diese Marke bis zur Fälligkeit getroffen oder überschritten, bietet MR4ZBD einen maximalen Auszahlungsbetrag von 4,49 Euro. Das bedeutet die Chance auf bis zu +126,8 Prozent. Für Kurse zwischen Basispreis und Cap erfolgt eine anteilige Auszahlung. Diese lautet für einige beispielhafte Fälle wie folgt:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unter dem Basispreis von 330,00 US-Dollar notieren, verfällt MR4ZBD wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte die Positionsgröße mit Bedacht und dem individuellen Risikoprofil entsprechend gewählt werden. Außerdem sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn Broadcom nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter die bei 330 und 300 US-Dollar liegenden Unterstützungen fällt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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