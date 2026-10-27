Erholung von Beiersdorf wackelt
AKTIE IM FOKUS
- Beiersdorf-Aktie fällt nach Zahlen fast vier Prozent
- Umsatz sinkt, Tesa verzeichnet deutliche Rückgänge
- Analysten sehen Nivea weiter ohne klare Trendwende
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Geschäftszahlen sind die zuletzt erholten Aktien von Beiersdorf am Dienstag wieder unter Druck geraten. Die Papiere der Hamburger rutschten mit zuletzt fast 4 Prozent Minus auf 80 Euro unter ihre 200-Tage-Linie zurück.
Mitte Oktober war der Kurs erstmals seit dem enttäuschenden Wachstumsausblick im März wieder über dieses langfristige Trendbarometer gestiegen. Das Minus im laufenden Jahr erhöhte sich nun wieder auf gut 15 Prozent. Zum Vergleich: Die ebenfalls schwachen Papiere von Henkel liegen auf Jahressicht noch rund 11 Prozent im Plus.
Organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - ging der Beiersdorf-Umsatz in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 1,3 Prozent auf knapp 2,4 Milliarden Euro zurück. Ein Börsianer wertete vor allem das Geschäft von Tesa als Enttäuschung. Im Klebstoffsegment kam es zu einem organischen Umsatzrückgang um mehr als 4 Prozent. Engpässe bei der Verfügbarkeit von Halbleitern hätten sich hier negativ auf das Electronics-Geschäft ausgewirkt, erklärte das Unternehmen.
Die Reaktionen der Analysten fielen allerdings weniger negativ aus, als es der Kursrutsch vermuten lässt. So sah Celine Pannuti von JPMorgan einen auf Konzernebene erwartungsgemäßen, im Konsumgütergeschäft aber sogar geringeren Rückgang beim vergleichbaren Umsatz als erwartet. James Edwardes Jones von der kanadischen Investmentbank RBC stimmte zu, was den Konsum-Bereich angeht. Die Marke Nivea habe aber weiter zu kämpfen.
Laut Callum Elliott von Bernstein Research bringt der Bericht die Anlegerdebatte über die Nivea-Trendwende nicht gerade voran. Nach den schlechten Nachrichten der vergangenen 18 Monate seien in diesem Fall keine Nachrichten allerdings schon wieder gute Nachrichten./ag/mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,07 % und einem Kurs von 80,32 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 11:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -16,94 %/+17,78 % bedeutet.
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Die harten Zahlen sind an für sich nicht schlecht.
Der erneute Kursrückgang auf vorübergehend unter 70 € soll auf ein Analystengespräch zurückzuführen sein, indem BEI auf eine anhaltend kurzfristige Schwäche von Nivea gesprochen haben soll.
Ja, man wird hier ein bisschen Geduld mitbringen müssen. Aktuell durchlebt Beiersdorf eine Wachstumsdelle und muss eine abflachende EBIT-Rendite verkraften. Allerdings kann dafür der geneigte Anleger aktuell eine Beiersdorf zum 10-Jahres-Low zu um 71 € kaufen. Damit ist dann auch gleich eine Dividendenrendite von 1,4% verbunden, das die mögliche Wartezeit bis zu erholten Kursen um die 100 € etwas versüßen wird; vorausgesetzt man glaubt an die Wiederaufnahme des operativen Wachstumspfads - zumindest wie es die bestätigte Prognose 2026 vorsieht.