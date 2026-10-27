🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeiersdorf AktievorwärtsNachrichten zu Beiersdorf

    Erholung von Beiersdorf wackelt

    AKTIE IM FOKUS

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Beiersdorf-Aktie fällt nach Zahlen fast vier Prozent
    • Umsatz sinkt, Tesa verzeichnet deutliche Rückgänge
    • Analysten sehen Nivea weiter ohne klare Trendwende
    AKTIE IM FOKUS - Erholung von Beiersdorf wackelt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Geschäftszahlen sind die zuletzt erholten Aktien von Beiersdorf am Dienstag wieder unter Druck geraten. Die Papiere der Hamburger rutschten mit zuletzt fast 4 Prozent Minus auf 80 Euro unter ihre 200-Tage-Linie zurück.

    Mitte Oktober war der Kurs erstmals seit dem enttäuschenden Wachstumsausblick im März wieder über dieses langfristige Trendbarometer gestiegen. Das Minus im laufenden Jahr erhöhte sich nun wieder auf gut 15 Prozent. Zum Vergleich: Die ebenfalls schwachen Papiere von Henkel liegen auf Jahressicht noch rund 11 Prozent im Plus.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Beiersdorf AG!
    Long
    75,41€
    Basispreis
    0,56
    Ask
    × 14,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    89,07€
    Basispreis
    0,88
    Ask
    × 12,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - ging der Beiersdorf-Umsatz in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 1,3 Prozent auf knapp 2,4 Milliarden Euro zurück. Ein Börsianer wertete vor allem das Geschäft von Tesa als Enttäuschung. Im Klebstoffsegment kam es zu einem organischen Umsatzrückgang um mehr als 4 Prozent. Engpässe bei der Verfügbarkeit von Halbleitern hätten sich hier negativ auf das Electronics-Geschäft ausgewirkt, erklärte das Unternehmen.

    Die Reaktionen der Analysten fielen allerdings weniger negativ aus, als es der Kursrutsch vermuten lässt. So sah Celine Pannuti von JPMorgan einen auf Konzernebene erwartungsgemäßen, im Konsumgütergeschäft aber sogar geringeren Rückgang beim vergleichbaren Umsatz als erwartet. James Edwardes Jones von der kanadischen Investmentbank RBC stimmte zu, was den Konsum-Bereich angeht. Die Marke Nivea habe aber weiter zu kämpfen.

    Laut Callum Elliott von Bernstein Research bringt der Bericht die Anlegerdebatte über die Nivea-Trendwende nicht gerade voran. Nach den schlechten Nachrichten der vergangenen 18 Monate seien in diesem Fall keine Nachrichten allerdings schon wieder gute Nachrichten./ag/mis/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,07 % und einem Kurs von 80,32 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 11:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -16,94 %/+17,78 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Beiersdorf - 520000 - DE0005200000

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Beiersdorf. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Erholung von Beiersdorf wackelt Nach Geschäftszahlen sind die zuletzt erholten Aktien von Beiersdorf am Dienstag wieder unter Druck geraten. Die Papiere der Hamburger rutschten mit zuletzt fast 4 Prozent Minus auf 80 Euro unter ihre 200-Tage-Linie zurück. Mitte Oktober war der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     