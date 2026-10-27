BERNSTEIN RESEARCH stuft Argenx auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Argenx nach dem kürzlich vorgelegten Quartalsbericht von 955 auf 914 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vor dem Hintergrund des Wettbewerbsvorteils im Bereich Immunologie böten die hervorragenden Umsatzperspektiven des Biotech-Unternehmens nicht nur Flexibilität für hohe Investitionen, sondern bärgen auch Gewinnpotenzial, schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 11:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 11:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 774,2EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 914
Kursziel alt: 955
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 914
Kursziel alt: 955
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