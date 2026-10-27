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    DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / DEG sagt ...

    OTS

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    Für Sie zusammengefasst
    • DEG sagt 100. ImpactConnect-Finanzierung zu
    • 345 Mio. Euro fördern Investitionen in 25 Ländern
    • KBE baut Standort aus und schafft bis zu 110 Jobs
    OTS - DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft / DEG sagt ...
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    DEG sagt 100. ImpactConnect-Finanzierung für deutschen Mittelstand zu / ImpactConnect-Darlehen für KBE Tunisie
    Köln (ots) - Seit Programmstart 345 Mio. Euro für Investitionen deutscher Unternehmen in 25 Ländern

    Mit einem Darlehen über 5 Mio. EUR für das zur deutschen KBE-Gruppe gehörende Unternehmen KBE Tunisie konnte die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH jetzt die 100. ImpactConnect-Finanzierung zusagen. KBE ist ein Hersteller von Kabeln und Leitungssystemen für die Automobil-, Elektronik- und Solarindustrie. Seit dem Programmstart 2019 hat die DEG über ImpactConnect Investitionen deutscher Unternehmen in 25 aufstrebenden Märkten mitfinanziert. Dafür wurden ImpactConnect-Darlehen in Höhe von 345 Mio. EUR bereitgestellt, weitere rund 350 Mio. EUR stammen von den Unternehmen.

    Das von der DEG entwickelte und umgesetzte Programm wird aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ermöglicht. Es bildet neben den Eigenmittelfinanzierungen der DEG die zweite Säule ihres Finanzierungsangebots für deutsche Unternehmen.

    "Gerade mittelständische Unternehmen benötigen für kleinere Investitionen in Entwicklungs- und Schwellenländern einen verlässlichen Zugang zu langfristigem Kapital. ImpactConnect unterstützt sie hierbei pragmatisch, unbürokratisch und flexibel. So stärken wir die internationale Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Mittelstands und verbinden Investitionen mit Arbeitsplätzen, lokaler Wertschöpfung sowie höheren Umwelt- und Sozialstandards vor Ort. Zugleich können zurückgezahlte Mittel erneut für Finanzierungen eingesetzt und zusätzlich private Mittel mobilisiert werden. Die bereitgestellten Haushaltsmittel entfalten so mehrfach Wirkung," kommentiert Jan Müller, Leiter der Abteilung German Business bei der DEG.

    Mit der 100. ImpactConnect-Finanzierung unterstützt die DEG KBE Tunisie beim Aufbau eines Produktionsstandorts in Monastir. Das Unternehmen stellt Kupferdrähte, Kupferlitzen und (Elektro-)Kabel für die Automobil-, Elektronik- und Solarindustrie her. KBE Tunisie plant, am neuen Standort bis zu 110 zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen und Solarstrom zur Energieversorgung einzusetzen. Zusätzlich setzt das Unternehmen Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes der Beschäftigten um.

    "Mit der DEG haben wir seit 2024 eine verlässliche Finanzierungspartnerin an unserer Seite. Nachdem wir mit einem ersten ImpactConnect-Darlehen unseren bestehenden Maschinenpark deutlich erweitern konnten, gehen wir nun gemeinsam den nächsten Schritt und bauen einen zweiten Standort in Tunesien auf", sagte Dr. Jörg Blumentritt, Aufsichtsrat der KBE Tunisie, anlässlich der Vertragsunterzeichnung. "Dabei setzen wir konsequent auf Nachhaltigkeit und investieren unter anderem in eine Photovoltaikanlage mit 2 MW Leistung. So schaffen wir zusätzliche Produktionskapazitäten und neue Arbeitsplätze in Tunesien und stärken zugleich unsere nachhaltige Energieversorgung."

    Vom regionalen Programm zum globalen Finanzierungsangebot

    Mit ImpactConnect können deutsche und europäische Unternehmen in wichtigen Märkten investieren, gleichzeitig entstehen in den Investitionsländern Arbeitsplätze und lokale Wertschöpfung. Begleitende Umwelt- und Sozialmaßnahmen tragen zusätzlich dazu bei, die Qualität und langfristige Stabilität der Investitionen zu erhöhen. ImpactConnect wurde 2019 unter dem Namen AfricaConnect als Teil des Entwicklungsinvestitionsfonds des BMZ aufgelegt. Inzwischen steht das Angebot deutschen und europäischen Unternehmen für entwicklungswirksame Investitionen in Entwicklungs- und Schwellenländern weltweit zur Verfügung. Das Programm bietet langfristige Darlehen von 500.000 EUR bis 10 Mio. EUR in Euro, US-Dollar und ausgewählten Lokalwährungen.

    Deutsche mittelständische Unternehmen sind eine wichtige Kundengruppe der DEG, für die sie 2025 mit 822 Mio. EUR ein neues Rekordvolumen bereitstellte. Dies umfasst auch Finanzierungen für lokale Unternehmen, die etwa deutsche Anlagen erwerben.

    Pressekontakt:

    Anja Strautz
    Stellv. Pressesprecherin

    DEG - Deutsche Investitions- und
    Entwicklungsgesellschaft
    Kommunikation
    Kämmergasse 22
    50676 Köln

    Tel.: +49 221 4986 1474
    Fax: +49 221 4986 1843
    mailto:presse@deginvest.de

    http://www.deginvest.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6681/6378693 OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft







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