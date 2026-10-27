HSBC enttäuscht trotz starkem Gewinnanstieg und weiterem Aktienrückkauf

Die HSBC-Aktie gab kräftig nach und setzte damit ihre jüngste Korrektur fort. Sie büßte in London 6,8 Prozent auf 1.273 Pence ein und zählte damit zu den Schlusslichtern im FTSE 100 . Seit dem Rekordhoch von 1.610 Pence im August ging es um etwas mehr als ein Fünftel nach unten.

LONDON/HONGKONG (dpa-AFX) - Die britische Großbank HSBC hat im dritten Quartal vor allem dank hoher Einmaleffekte deutlich mehr verdient. Die auf Asien fokussierte Bank kündigte am Dienstag zudem ein weitere Aktienrückkäufe an. Die Jahresziele bestätigte das Management. Am Finanzmarkt wurden die Zahlen und Nachrichten jedoch mit großer Enttäuschung aufgenommen. Analysten hatten sich noch bessere Ergebnisse erhofft - und einige von ihnen fürchten nun, dass die von der Bank selbst gesteckten Ziele zu hoch sein könnten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz der jüngsten Korrektur ist die Aktie im laufenden Jahr noch etwas mehr als acht Prozent im Plus und entwickelte sich damit in etwa wie der Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks . Mit einem Börsenwert von umgerechnet rund 260 Milliarden Euro ist die HSBC die wertvollste Bank außerhalb Chinas und der Vereinigten Staaten.

Im dritten Quartal kletterte der Gewinn vor Steuern um fast ein Drittel auf 9,6 Milliarden US-Dollar (8,6 Mrd Euro). Bereinigt um Sonder- und Währungseffekte legte das Vorsteuerergebnis unter anderem dank der höheren Zinsen um rund zehn Prozent auf zehn Milliarden Dollar zu. Auch Mittelzuflüsse in das Vermögensverwaltungsgeschäft sowie überraschend wenig Kreditausfälle halfen.

Jefferies-Analyst Joseph Dickerson zeigte sich jedoch insbesondere vom Zinsüberschuss und den Trends in der Vermögensverwaltung enttäuscht. Weiterhin verwies er auf zunehmend vorsichtige Aussagen der Bank zum Einlagengeschäft. Demnach gibt es Wettbewerbsdruck bei Festgeldeinlagen von Kunden in Hongkong und Großbritannien.

JPMorgan-Analyst Kian Abouhossein rechnet damit, dass die Konsensschätzungen für das Ergebnis je Aktie in den Jahren 2026 bis 2028 im niedrigen einstelligen Prozentbereich sinken werden. Die HSBC hatte sich Anfang des Jahres zum Ziel gesetzt, bis Ende 2028 eine Eigenkapitalrendite vor Sonderposten von mindestens 17 Prozent zu erzielen. Im vergangenen Jahr hatte die Kennzahl bei 13,3 Prozent gelegen.

Weiterhin kündigte das Institut nun Aktienrückkäufe von einer Milliarde Dollar an und damit nochmal so viel, wie Anfang August verkündet. Zuvor hatte die Bank wegen der Komplettübernahme ihrer Hongkong-Tochter für 14 Milliarden Dollar keine eigenen Aktien vom Markt zurückgekauft./lew/zb/tav/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HSBC Holdings Aktie Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,99 % und einem Kurs von 15,33 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 11:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HSBC Holdings Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 18,000GBP was eine Bandbreite von -28,01 %/+17,80 % bedeutet.



