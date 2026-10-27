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    ECOVACS WINBOT W3 OMNI unter den „Best Inventions of 2026“ des TIME-Magazins

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    NEW YORK, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- ECOVACS ROBOTICS, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Haushaltsrobotik, gibt mit Stolz bekannt, dass sein WINBOT W3 OMNI in die Liste der „Best Inventions of 2026" des TIME-Magazins aufgenommen wurde[1]. Diese Auszeichnung unterstreicht die Führungsrolle von ECOVACS im Bereich der robotergestützten Fensterreinigung, die durch unermüdliche technologische Innovation vorangetrieben wird, und verdeutlicht, wie diese bahnbrechenden Entwicklungen den Alltag auf bedeutende Weise verändern. 

    ECOVACS WINBOT W3 OMNI

    Der WINBOT W3 OMNI, der von TIME dafür gelobt wurde, dass er die anspruchsvolle Aufgabe der Reinigung von raumhohen Fenstern zu einem müheloseren Erlebnis macht, baut auf der starken Marktposition von ECOVACS in dieser Kategorie auf: Das Unternehmen lieferte im ersten Halbjahr 2026 rund 1,075 Millionen Roboter-Fensterreiniger aus und eroberte 2025 über 50 %[2] des globalen Marktes für Roboter-Fensterreiniger.  Diese Marktführerschaft wird durch die Vorreiterrolle von ECOVACS bei der Definition und kontinuierlichen Weiterentwicklung der Kategorie der robotergesteuerten Fensterreiniger untermauert.  Seit der Einführung des WINBOT treibt ECOVACS kontinuierlich nutzerorientierte Innovationen voran, die die Reinigungsleistung steigern, den Reinigungsprozess vereinfachen und mehr Autonomie bei der Fensterpflege ermöglichen. 

    Seit mehr als zwei Jahrzehnten würdigt die „TIME Best Inventions"-Liste bahnbrechende Innovationen, die das Potenzial haben, die Art und Weise zu verändern, wie wir leben, arbeiten, spielen und darüber nachdenken, was möglich ist. Nach einem strengen redaktionellen Auswahlverfahren hat sich der ECOVACS WINBOT W3 OMNI seinen Platz auf der Liste der „Best Inventions of 2026" des TIME-Magazins verdient und wird für seine Originalität, Wirksamkeit, seinen Anspruch und seine Wirkung gewürdigt.

    Die Auszeichnung des WINBOT durch das TIME-Magazin als eine der „Best Inventions" spiegelt mehr als nur einen einzelnen Produktdurchbruch wider. Sie basiert auf der langjährigen technologischen Expertise von ECOVACS, dem umfangreichen Patentportfolio und der Fähigkeit, Kerntechnologien aus den Bereichen Robotik, Sensorik, Algorithmen und intelligente Fertigung zu nutzen. Mit mehr als 3.100 erteilten Patenten und Investitionen von über 5,2 Milliarden RMB in Forschung und Entwicklung seit 2018 hat ECOVACS eine starke technologische Grundlage geschaffen, um seine umfassenden Kompetenzen in der Robotik in Innovationen umzusetzen, die auf die besonderen Herausforderungen der Fensterreinigung zugeschnitten sind. Dieses gesammelte Fachwissen ermöglicht die kontinuierliche Weiterentwicklung des WINBOT, trägt zur Weiterentwicklung der Produktkategorie bei und sorgt für immer intelligentere, zuverlässigere und effektivere Reinigungserlebnisse.

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    PR Newswire (dt.)
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