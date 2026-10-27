RBC stuft BP auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP vor detaillierten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Das jüngste Trading-Update des Ölkonzerns habe starke operative Trends signalisiert, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Seine Prognosen für den Nettogewinn und den operativen Cashflow im dritten Quartal lägen über den Konsensschätzungen./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 04:30 / EDT
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Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 7,47EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Biraj Borkhataria
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7
Kursziel alt: 7
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Biraj Borkhataria
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7
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