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    Zurückhaltung vor US-Tech-Zahlen und Zinsentscheiden

    Aktien Frankfurt

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    Für Sie zusammengefasst
    • Dax legt leicht zu vor Zahlen und Zinsentscheiden
    • Mercedes und Beiersdorf verlieren, Suss fällt stark
    • Porsche und Hypoport steigen, Cancom senkt Umsatzziel
    Aktien Frankfurt - Zurückhaltung vor US-Tech-Zahlen und Zinsentscheiden
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den anstehenden Quartalszahlen wichtiger US-Technologiekonzerne und den Zinsentscheidungen in den USA und der Eurozone hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag verhalten entwickelt. Der Dax notierte am späten Vormittag 0,1 Prozent höher bei 25.442 Punkten. Am Montag war der Leitindex zeitweise knapp über 25.500 Punkte zurückgekehrt, letztlich aber doch unter seiner 100-Tage-Durchschnittslinie geblieben.

    Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es nun um 0,2 Prozent auf 30.240 Punkte abwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,1 Prozent.

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    "Die Finanzmärkte stehen vor einer Woche, die wichtige Weichen für die nächsten Kursbewegungen stellen könnte. Mit den Quartalszahlen von Alphabet und Microsoft am Mittwoch sowie Amazon am Donnerstag erreicht die Berichtssaison einen Höhepunkt", bemerkte Marktanalyst Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG.

    Zudem stünden einige Zinsentscheidungen an: Am Mittwoch jene der US-Notenbank Fed, gefolgt von der EZB am Donnerstag und der Bank of Japan am Freitag. "Damit treffen innerhalb weniger Tage Unternehmenszahlen auf neue Signale zum künftigen Zinskurs. Diese Kombination hat das Potenzial, die Risikobereitschaft der Anleger deutlich zu verändern", so Bouhmidi.

    Die Aktien von Beiersdorf rutschten nach der Vorlage der Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns um 3,3 Prozent ab, nachdem sie am Freitag noch auf das höchste Niveau seit April geklettert waren. Beiersdorf hielt den Umsatz im dritten Quartal stabil und damit im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Der im Sommer gesenkte Jahresausblick wurde bestätigt. Ein Börsianer wertete aber das Geschäft der Sparte Tesa als Enttäuschung.

    Der Autobauer Mercedes-Benz stutzt wegen der Krise in China und hoher Kosten seine Gewinnpläne für das laufende Jahr. Neben einem zunehmend herausfordernden Umfeld in China erwartet der Konzern auch höhere Kosten im vierten Quartal, unter anderem für Material. Die Aktie verlor als Dax-Schlusslicht 3,6 Prozent und nähert sich damit dem tiefsten Stand seit sechs Jahren.

    Die Titel von Suss Microtec wurden mit einem Kursabschlag von knapp 9,5 Prozent für ihre gesenkten Jahresziele abgestraft. Die Papiere des Anlagenbauers für die Chipindustrie fielen zeitweise auf das tiefste Niveau seit März und verloren seit dem Rekordhoch im Juni damit rund 60 Prozent an Wert.

    Die Papiere der Porsche AG reagierten mit einem Kursplus von 3,8 Prozent auf Quartalszahlen des Sportwagenbauers. Bei Umsatz und operativem Ergebnis hatten Analysten etwas mehr auf dem Zettel, die Profitabilität traf jedoch die Erwartungen. Porsche-Chef Michael Leiters bestätigte den Jahresausblick. Die Stuttgarter hätten ein insgesamt ordentliches Quartal hinter sich, das die zum Vorjahr gestiegene Dynamik bestätige, kommentierte JPMorgan-Analyst Jose Asumendi.

    Cancom senkte wegen der weiter anhaltenden Kaufzurückhaltung seine Umsatzzielspanne für 2026. Im dritten Quartal fielen die Erlöse des IT-Dienstleisters und das operative Ergebnis (Ebitda) ging zurück. Der Aktienkurs sackte am SDax-Ende um 5,5 Prozent ab.

    Der Finanzdienstleister Hypoport verdiente im dritten Quartal mehr als ein Jahr zuvor. Die Aktie stieg um 2,9 Prozent./edh/jha/

    --- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 223,7 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 439,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 318,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 875,00USD was eine Bandbreite von +41,84 %/+290,28 % bedeutet.





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