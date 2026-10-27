GM verlässt die NYSE: Jetzt winkt ein Platz im Nasdaq-100
Tech-Strategie im Fokus
General Motors plant den Börsenwechsel am 17. November. Die Aktie hat sich seit 2024 mehr als verdoppelt. Hinter dem Schritt steckt eine Chance, die über die neue Börsenadresse hinausgeht. Das sollten Anleger nun wissen.
General Motors zieht an die US-Technologiebörse Nasdaq. Wie CNBC berichtet, will der US-amerikanische Automobilhersteller seine Stammaktien von der New York Stock Exchange (NYSE) zur Nasdaq verlegen. Der Handelsstart ist für den 17. November vorgesehen. Damit öffnet sich für GM die Tür zu einer möglichen Aufnahme in den Nasdaq 100.
Ein Platz im Index ist damit jedoch noch nicht sicher. Zugleich möchte sich GM als technologieorientiertes Unternehmen positionieren. Finanzchef Paul Jacobson begründet den Wechsel mit der kundenorientierten und technologiegetriebenen Strategie des Konzerns. Die Nasdaq sei dafür der passende Handelsplatz.
Der Schritt folgt auf eine Veranstaltung, bei der GM eine Woche zuvor seine Pläne für künstliche Intelligenz und selbstfahrende Fahrzeuge vorgestellt hatte. Der neue Börsenplatz passt somit zur technologischen Ausrichtung, die der Autobauer den Investoren vermitteln möchte.
Für die NYSE ist der Abgang hingegen ein Rückschlag. GM war dort erstmals 1911 gelistet. Nach einer staatlich gestützten Insolvenz kehrte der Konzern im Jahr 2010 an die Börse zurück. In den vergangenen Jahren wechselten auch Walmart, DoorDash und Palantir zur Nasdaq. Hilton hat ebenfalls entsprechende Pläne angekündigt.
Die GM-Aktie hat sich seit 2024 mehr als verdoppelt. Zugleich kauft der Konzern in großem Umfang eigene Aktien zurück. Am Montag schloss die Aktie bei 76,31 US-Dollar. Der Börsenwert liegt bei rund 64,4 Milliarden US-Dollar. Bestehende Aktionäre müssen wegen des Wechsels nichts unternehmen. Das Börsenkürzel soll GM bleiben.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion