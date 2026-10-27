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    Chipzulieferer Suss Microtec verlagert Produktion - Senkt Prognose

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • Suss beendet die Produktion am Standort Garching
    • Suss bündelt Fertigung in Taiwan und Sternenfels
    • Umsatzprognose sinkt auf 405 bis 425 Millionen Euro
    ROUNDUP - Chipzulieferer Suss Microtec verlagert Produktion - Senkt Prognose
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss Microtec stellt seine Produktion in Garching bei München ein. Der Konzern konzentriert sich fortan auf seine beiden größten Fertigungsstandorte in Zhubei (Taiwan) und Sternenfels (Baden-Württemberg), wohin die Produktionsaktivitäten verlagert werden sollen. Das soll die Effizienz steigern, während die Nachfrage gleichzeitig hoch bleibt und das Orderbuch im dritten Quartal einen Höchststand erreichte. Betroffen seien von den Strukturanpassungen etwa 70 Mitarbeiter, wie das Unternehmen am Dienstag weiter mitteilte. In diesem Zusammenhang erwartet Suss Einmalkosten von 6,2 Millionen Euro, von denen der überwiegende Teil noch im laufenden Geschäftsjahr anfallen dürfte.

    Zudem geht das Management in Zuge der Verlagerung von einer Verschiebung von Umsätzen aus. Aus diesen Gründen - und wegen einer angespannten Liefersituation bei einigen Komponenten, die ebenfalls zu Erlösverschiebungen führen dürfte - senkte das Unternehmen seine Prognose für 2026.

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    Die Investoren quittierten das mit kräftigen Verkaufen. Die im MDax notierte Aktie brach am Vormittag und rund elf Prozent ein und fiel zeitweise auf das tiefste Niveau seit März, zuletzt notierte sie noch gut 7 Prozent im Minus. Seit dem Rekordhoch von gut 118 Euro im Juni haben sie inzwischen rund Prozent verloren, liegen für das Gesamtjahr aber immer noch rund 23 Prozent im Plus.

    Die Erlöse sollen 2026 nun 405 bis 425 Millionen Euro erreichen, berichtete das Unternehmen. Bislang hatte Suss 425 bis 485 Millionen Euro für das laufende Jahr in Aussicht gestellt. Als Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) sollen 5 bis 7 Prozent hängen bleiben, nachdem zuvor 8 bis 10 Prozent angenommen worden waren. An den Erwartungen zur Bruttomarge hält der Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie fest.

    Die deutlich reduzierten Jahresziele seien enttäuschend, bemerkte Experte Janardan Menon vom Analysehaus Jefferies. Es bleibe abzuwarten, wie viel von den auf 2027 verschobenen Umsatzerwartungen Suss erreichen könne. Die Auftragstrends seien aber weiterhin positiv und die Aktie attraktiv bewertet.

    Der Auftragseingang lag Suss zufolge auch im dritten Quartal auf hohem Niveau. Das Orderbuch habe einen neuen Höchststand erreicht. Der hohe Auftragsbestand erhöhe damit die Planbarkeit der künftigen Geschäftsentwicklung.

    Mit der Bündelung der Kapazitäten erhofft sich Suss mehr Effizienz. "Mit dieser Neuaufstellung stärken wir die Skalierbarkeit unserer Produktionsprozesse, reduzieren interne Schnittstellen und rücken zentrale Fertigungskapazitäten näher an wichtige Kundenmärkte in Asien", erklärte Thomas Rohe, im Vorstand für das Operative zuständig, die Entscheidung. Die Lieferfähigkeit für die Kunden soll zudem weiter gestärkt werden.

    Die Bedeutung Deutschlands für Suss bleibe unverändert hoch. Forschung und Entwicklung sowie zentrale Produktions-, Applikations- und Technologiekompetenzen und die Konzernzentrale würden weiterhin am Standort Deutschland bleiben und ausgebaut, hieß es.

    "Wir sind in Deutschland und Europa in ein starkes Netzwerk von Forschungsinstituten sowie ein einzigartiges Innovationsökosystem eingebunden und werden auch künftig Teil dieses Ökosystems sein", erklärte Konzernchef Burkhardt Frick. So entsteht derzeit etwa in Karlsruhe ein Entwicklungs- und Applikationszentrum.

    Die Zahlen für das dritte Quartal sollen wie geplant am 5. November veröffentlicht werden./nas/men/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 30.312 auf Ariva Indikation (27. Oktober 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +105,76 %/+157,20 % bedeutet.





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