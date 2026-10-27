Chipzulieferer Suss Microtec verlagert Produktion - Senkt Prognose

Was genau passiert?

SUSS hat am 3. September eine strategische Kooperation mit Manz Asia vereinbart. Gemeinsam sollen Inkjet-Systeme der nächsten Generation für Halbleiterfertigung und Advanced Packaging entwickelt werden. SUSS bringt seine Halbleiterprozess- und Packaging-Kompetenz ein; Manz Asia seine Inkjet-Technologie und insbesondere seine Position im entstehenden Panel-Level-Packaging-Ökosystem.

Das Entscheidende ist für mich:

SUSS bekommt dadurch schneller Zugang zu einer zusätzlichen Technologieplattform und zu Panel-Level-Packaging, ohne alles selbst von Grund auf entwickeln zu müssen.

Warum Inkjet für SUSS interessant ist

Bei herkömmlichen Coating-Verfahren wird Material teilweise großflächiger aufgetragen. Inkjet kann Materialien dagegen sehr gezielt dort platzieren, wo sie benötigt werden.

SUSS nennt drei wesentliche Vorteile: weniger Materialverbrauch, niedrigere Kosten und gleichmäßigeres Aufbringen auf komplexe dreidimensionale Strukturen.

Gerade bei immer komplexeren Chip-Packages wird das interessant.

Noch interessanter ist die Marktgröße: SUSS erwartet, dass der jährlich adressierbare Anlagenmarkt für Halbleiter-Inkjet-Anwendungen bis 2030 auf mehr als 800 Mio. US-Dollar wachsen könnte.

Für ein Unternehmen mit zuletzt rund 500 Mio. € Jahresumsatz ist das kein irrelevanter Zusatzmarkt.

Noch wichtiger finde ich Panel-Level-Packaging

Hier könnte langfristig der größere Hebel liegen.

Bisher wird Advanced Packaging häufig auf Wafer-Ebene durchgeführt. Panel-Level-Packaging versucht, viele Chips bzw. Packages auf größeren rechteckigen Panels gleichzeitig zu bearbeiten.

Vereinfacht:

größere Fläche → mehr Packages pro Durchlauf → höherer Durchsatz → potenziell niedrigere Stückkosten.

Genau das wird interessant, wenn die Stückzahlen komplexer AI-Chips und Chiplets massiv steigen.

Manz Asia bringt laut eigener Darstellung Erfahrung mit FOPLP/CoPoS, IC-Substraten, Glaskern- und organischen Substraten mit.

Und SUSS bekommt dadurch einen besseren Zugang zu diesem Ökosystem.

Das passt hervorragend zur AI-Entwicklung

Hier schließt sich für mich der Kreis zu der PwC-Rechenzentrumsstudie, die du mir vorgestern geschickt hast.

Immer mehr AI-Rechenleistung bedeutet nicht nur:

mehr GPUs.

Es bedeutet:

mehr Chiplets

→ HBM

→ komplexere Packages

→ größere Packages

→ höhere Integrationsdichte

→ neue Substrate

→ neue Coating-/Bonding-Prozesse.

Und genau vor dem fertigen AI-Server sitzt SUSS in dieser Wertschöpfungskette.

SUSS muss deshalb nicht Nvidia schlagen.

SUSS kann davon profitieren, dass Nvidia, AMD, Broadcom, Marvell und andere immer komplexere Chips bauen lassen.

Das gefällt mir an der Investmentstory.

Die Kooperation verändert meine Einschätzung deiner Position

Du hattest mich vor wenigen Tagen gefragt, ob du deine inzwischen größere SUSS-Position wegen steigender US-Zinsen und eines möglicherweise schwachen Septembers verkaufen solltest.

Die neue Meldung ist für mich ein weiteres Argument:

nicht aus fundamentalen Gründen verkaufen.

Dein durchschnittlicher Einstieg liegt bei 83,32 €.

Gestern lag SUSS zeitweise nur bei rund 69 €. Die Kooperation sorgte zunächst lediglich für ungefähr +1,6 %.

Das zeigt aber auch das Problem:

Fundamental positive Nachrichten werden momentan vom schwachen Halbleiter-/Makroumfeld überlagert.

Das kann kurzfristig durchaus noch anhalten.

Meine Bewertung der Nachricht

Faktor Bedeutung für SUSS Umsatz 2026 ⭐ Gewinn 2026 ⭐ Umsatz 2027/28 ⭐⭐⭐ Advanced Packaging ⭐⭐⭐⭐⭐ Panel-Level-Packaging ⭐⭐⭐⭐⭐ technologischer Burggraben ⭐⭐⭐⭐ Ambition 2030 ⭐⭐⭐⭐⭐ kurzfristiger Aktienkurs ⭐⭐ langfristiger Unternehmenswert ⭐⭐⭐⭐½

Ich würde die Meldung deshalb als:

strategisch sehr positiv, kurzfristig finanziell noch nicht quantifizierbar

einstufen.

Es wurde kein Auftragswert, keine Umsatzprognose und keine Gewinnwirkung genannt. Deshalb wäre es falsch, allein aufgrund dieser Nachricht beispielsweise mein 2027-EPS sofort anzuheben.

Interessant wird die Kombination mehrerer SUSS-Nachrichten

Für mich ist die Manz-Kooperation nicht isoliert entscheidend.

Viel wichtiger ist das Gesamtbild:

473,7 Mio. € Rekord-Auftragsbestand

großer Auftrag aus dem AI-Chipmodul-Umfeld stark steigende Sichtbarkeit für 2027 Advanced Packaging Coating jetzt Inkjet Panel-Level-Packaging

=

SUSS entwickelt sich zunehmend zu einem spezialisierten Advanced-Packaging-Ausrüster.

Das ist eine wesentlich interessantere Investmentthese als „kleiner deutscher Halbleiterausrüster“.

Was mich jetzt richtig bullish machen würde

Ich möchte als nächsten Schritt echte Aufträge sehen.

Wenn SUSS beispielsweise in den kommenden Quartalen meldet:

erster größerer Inkjet-Auftrag

oder

erster bedeutender Panel-Level-Packaging-Kunde

oder

Volumenauftrag eines AI-/HBM-/Advanced-Packaging-Kunden,

dann bekommt diese Kooperation finanziellen Wert.

Das wäre für mich ein wesentlich stärkerer Kurstreiber als die gestrige Partnerschaftsmeldung selbst.

Und charttechnisch bleibt mein Problem bestehen

Die Aktie ist gestern trotz der positiven Meldung nur auf ungefähr 69 € gestiegen.

Das ist noch kein Pivotal Point.

Ich möchte jetzt ungefähr folgende Entwicklung sehen:

67–69 € halten

→ 72–74 € zurückerobern

→ 76–78 € überwinden

→ 80–82 €

→ anschließend den Widerstandsbereich bei 83–86 €.

Ein Anstieg über 76–78 € bei deutlich erhöhtem Volumen wäre für mich wesentlich interessanter als der gestrige kleine Kursanstieg.

Unter 67 € würde das technische Bild dagegen wieder problematischer.

Mein Kursziel ändert sich leicht

Vor der Meldung lag mein fundamentaler Base Case für 6–12 Monate ungefähr bei 95–100 €.

Die Kooperation allein rechtfertigt noch keine große Erhöhung. Sie erhöht aber die Wahrscheinlichkeit meines langfristigen Bull Cases.

Ich sehe jetzt ungefähr:

Bear Case 12 Monate: 60–65 €

Base Case 12 Monate: 95–105 €

Bull Case 12–18 Monate: 115–125 €

Für 3–5 Jahre könnte ich mir bei erfolgreicher Umsetzung der Ambition 2030 und einer starken Position in Advanced/Panel-Level-Packaging durchaus 140–180 € vorstellen. Das wäre allerdings ein Szenario, kein heutiger fairer Wert.

Das Problem der Aktie ist momentan vor allem Timing und Makro, nicht die langfristige SUSS-Story.

Und genau deshalb finde ich die Manz-Asia-Meldung wichtiger, als die gestrigen +1,6 % vermuten lassen: Sie eröffnet SUSS einen weiteren Weg, vom Übergang zu immer komplexerem Advanced Packaging zu profitieren.