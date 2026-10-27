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    Verbio springt nach Studie zum Potenzial von E20-Benzin nach oben

    Rückenwind

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    Verbio gewinnt 7,01 % und verzeichnet damit den dritten Gewinntag in Folge.

    Rückenwind - Verbio springt nach Studie zum Potenzial von E20-Benzin nach oben
    Foto: Verbio - Verbio

    Eine Studie von NuWays beleuchtet das Potenzial einer möglichen Einführung von E20-Benzin für Verbio. Diese könnte die europäische Ethanolnachfrage deutlich erhöhen, Preise und Margen stützen und zusätzliche Ertragschancen eröffnen. Zugleich wird die Aktie rege gehandelt: Der Umsatz erreicht bereits das 7,5-Fache des gesamten Vortags.

    Verbio Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.10.2026

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Verbio in den letzten drei Monaten Verluste von -6,17 % verkraften.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Allein seit letzter Woche ist die Verbio Aktie damit um +5,08 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,60 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Verbio +43,90 % gewonnen.

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    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,34 % geändert.

    Die Aktie von Verbio erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -5,45 %. Über 5 Jahre lag sie bei -15,21 %, über 10 Jahre bei 16,19 %.

    Börsenstart Europa - 27.10. - AT 20 stark +1,32 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Verbio SE (von NuWays AG): BUY


    Original-Research: Verbio SE - from NuWays AG 27.10.2026 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research …

    E20: A potential catalyst for ethanol demand


    The potential introduction of E20 petrol could significantly increase European ethanol demand, supporting prices and margins. We see additional earnings potential for VERBIO but maintain our estimates and € 41 price targ

    Informationen zur Verbio Aktie

    Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

    Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,95 Mrd.EUR € wert.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Verbios Kurs nahe der Spitze einer charttechnischen Dreiecksformation und mögliche geopolitisch bedingte Schwankungen. Brentpreise über 100 Dollar nähren Erwartungen an starke erste und zweite Quartale. Diskutiert werden zudem zusätzliche Erlöschancen durch CO₂-Lieferungen für synthetischen Flugkraftstoff in Schwedt, eventuell erst nach 2030. In der ersten Ausbaustufe soll dort CO₂ einer Papierfabrik genutzt werden.

    Zur Verbio Diskussion

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Verbio?

    Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,23 %.

    Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,08 %
    1 Monat +0,60 %
    3 Monate -6,17 %
    1 Jahr +95,82 %
    Stand: 27.10.2026, 12:00 Uhr

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    Ob sich ein Einstieg bei der Verbio Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Verbio Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Verbio

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    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W
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