Revolune und Concept Life Sciences gehen eine Partnerschaft ein, um Kunden bei der Umstellung von Multiplex-IF-Assays auf flexible neue Arbeitsabläufe zu unterstützen

OBERKOCHEN, Deutschland, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Revolune gab heute eine Partnerschaft mit Concept Life Sciences bekannt, um Kunden aus den Bereichen Biopharma und Life Sciences dabei zu unterstützen, Multiplex-Immunfluoreszenz-Assays mithilfe der flexiblen Färbetechnologie von Revolune, die nun 4- bis 7-Plex-Assays unterstützt, neu zu bewerten, zu übertragen und zu skalieren.

Die Zusammenarbeit entspricht einem wachsenden Marktbedarf, da Kunden Alternativen zu bestehenden Arbeitsabläufen evaluieren und überdenken, wie die Forschung zu Gewebebiomarkern am besten unterstützt werden kann. Da Revolune nun 4- bis 7-Plex-Assay-Fähigkeiten bietet, kann Concept Life Sciences Kunden dabei unterstützen, etablierte Assays auf die Revolune-Plattform zu übertragen, wertvolles Panel-Know-how zu bewahren und einfacher von bestehenden Arbeitsabläufen zu flexiblen, einsatzbereiten Multiplex-Formaten überzugehen.

„Viele Kunden fangen nicht bei Null an – sie verfügen bereits über Assays, Panels und Strategien für Gewebebiomarker, die sie beibehalten müssen, während sie auf flexiblere Arbeitsabläufe umsteigen", sagte Adrian Arechiga, CCO von Revolune. „Concept Life Sciences bringt das erforderliche Fachwissen in den Bereichen translationale Biologie, Biomarker und Assay-Entwicklung mit, um Kunden dabei zu unterstützen, diesen Übergang praxisnah und sicher zu vollziehen."

Concept Life Sciences ist ein führendes Auftragsforschungsunternehmen, das die globale Life-Sciences-Branche bedient und über Kompetenzen in den Bereichen Entdeckung, Entwicklung, analytische Dienstleistungen, translationale Biologie, Biomarker-Entdeckung, räumliche Biologie sowie durchgängige Chemie verfügt. Durch die Kombination dieser Kompetenzen mit der anpassungsfähigen Multiplex-Immunfluoreszenz-Technologie von Revolune wollen die Unternehmen ihren Kunden dabei helfen, entscheidungsreife Erkenntnisse zu Gewebebiomarkern zu gewinnen und gleichzeitig den operativen Aufwand für die Übertragung und Implementierung von Assays zu reduzieren.

Die Partnerschaft richtet sich an Forschungsteams, die den wissenschaftlichen Wert bestehender Arbeitsabläufe beibehalten und gleichzeitig Zugang zu einer flexibleren Plattform für die Multiplex-Färbung erhalten möchten. Kunden können gemeinsam mit Concept Life Sciences die Machbarkeit der Assay-Übertragung bewerten, das Panel-Design optimieren, Arbeitsabläufe zur Gewebefärbung durchführen und die daraus resultierenden Biomarker-Daten in umfassendere Forschungs- und Entwicklungsprogramme einbinden.