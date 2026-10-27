Fünf Bundesländer fallen bei Endlagersuche heraus
Für Sie zusammengefasst
- Fünf Bundesländer scheiden aus der Endlagersuche aus
- Rheinland-Pfalz, Hessen, Berlin, Sachsen und Saarland
- Der Bundestag entscheidet letztlich über den Standort
Foto: Siarhei - 356130783
PEINE (dpa-AFX) - Die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen, Berlin, Sachsen und das Saarland sind nicht mehr Teil der laufenden Suche nach einem Endlager für hoch radioaktiven Atommüll. Das teilte die zuständige Bundesgesellschaft für Endlagersuche (BGE) in Peine mit. Das letzte Wort für die Auswahl des Standortes hat aber der Bundestag./had/DP/jha
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