Paukenschlag: PayPal zahlt erstmals eine Dividende – Anleger verkaufen dennoch

Auch operativ bleibt das Bild gemischt. Das gesamte Zahlungsvolumen legte währungsbereinigt um 7 Prozent auf 487,1 Milliarden US-Dollar zu, die Zahl der Zahlungsvorgänge stieg ebenfalls um 7 Prozent auf 6,8 Milliarden. Die aktiven Konten wuchsen dagegen nur um 0,6 Prozent auf 440 Millionen.

PayPal zahlt erstmals in seiner Geschichte eine Dividende, schlägt die Gewinnerwartungen deutlich und hebt die Jahresprognose an – trotzdem fiel die Aktie in einer ersten Reaktion um rund 4,5 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg im dritten Quartal auf 1,45 US-Dollar und lag damit 0,14 US-Dollar über dem Konsens. Beim Umsatz enttäuschte der Zahlungsdienstleister dagegen: 8,58 Milliarden US-Dollar (rund 7,7 Milliarden Euro) bedeuteten zwar ein Plus von 2 Prozent, verfehlten die Erwartungen aber um rund 110 Millionen US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Schwächer entwickelte sich der Cashflow. Laut PayPals Quartalsbericht fiel der Free Cashflow um 17 Prozent auf 1,43 Milliarden US-Dollar, der operative Cashflow sank um 19 Prozent auf 1,59 Milliarden US-Dollar. Der operative Gewinn nach US-Rechnungslegung ging um 8 Prozent auf 1,40 Milliarden US-Dollar zurück, die operative Marge schrumpfte um 173 Basispunkte auf 16,3 Prozent. Bereinigt stieg die operative Marge dagegen leicht auf 18,8 Prozent.

Für das Gesamtjahr wird PayPal dennoch optimistischer. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll nun bei rund 5,60 US-Dollar liegen, nach zuvor 5,38 US-Dollar. Die Wall Street hatte laut FactSet lediglich 5,39 US-Dollar erwartet. Für das vierte Quartal stellt PayPal 1,43 US-Dollar je Aktie in Aussicht – ebenfalls über dem Konsens von 1,35 US-Dollar.

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Zusätzlich beschloss der Verwaltungsrat eine Bardividende von 0,14 US-Dollar je Aktie, zahlbar am 24. Dezember. Im dritten Quartal kaufte PayPal außerdem eigene Aktien für 1,5 Milliarden US-Dollar zurück.

CEO Enrique Lores erklärte: "Wir machen gute Fortschritte bei unserer mehrjährigen Transformation, und obwohl noch viel zu tun ist, sind wir zunehmend zuversichtlich, was unseren Weg zu nachhaltigem, profitabelem Wachstum angeht, und konzentrieren uns weiterhin auf die Umsetzung."

Die erste Kursreaktion zeigt, woran sich Anleger stören: Das Umsatzwachstum bleibt schwach, der Free Cashflow sinkt und die operative Marge schrumpft – trotz höherer Gewinnprognose und historischer Dividendenpremiere.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 48,98EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.



