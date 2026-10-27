Nexcel Metals mobilisiert nach Abschluss einer Explorationslizenzvereinbarung eine Diamantbohranlage für das Wolframprojekt Burnt Hill in New Brunswick

Vancouver, British Columbia / 27. Oktober 2026 / IRW-Press / Nexcel Metals Corp. (CSE: NEXX) (OTCQB: NXXCF) (FWB: 2OH) („Nexcel“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Mobilisierung einer Diamantbohranlage zum Standort des unternehmenseigenen Wolframprojekts Burnt Hill (das „Projekt“) bekannt zu geben. Das Projekt befindet sich unweit von Boiestown im Zentrum der kanadischen Provinz New Brunswick. Dieser Schritt folgt im Anschluss an die Unterzeichnung einer Explorationslizenzvereinbarung (Exploration License Agreement) mit der Firma Miramichi Timber Holdings Limited und deren Grundstücksverwalter J.D. Irving, Limited („JDI“), die dem Unternehmen den obertägigen Zugang zum Projektgelände ermöglicht. Die Bohrungen werden von der Firma ICor Drilling Services („ICor“), einem unabhängigen kanadischen Dienstleister für Diamantbohrungen mit Sitz in Penobsquis (New Brunswick), durchgeführt.