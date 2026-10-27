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    Nexcel Metals mobilisiert nach Abschluss einer Explorationslizenzvereinbarung eine Diamantbohranlage für das Wolframprojekt Burnt Hill in New Brunswick

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    Nexcel Metals mobilisiert nach Abschluss einer Explorationslizenzvereinbarung eine Diamantbohranlage für das Wolframprojekt Burnt Hill in New Brunswick
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia / 27. Oktober 2026 / IRW-Press / Nexcel Metals Corp. (CSE: NEXX) (OTCQB: NXXCF) (FWB: 2OH) („Nexcel“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Mobilisierung einer Diamantbohranlage zum Standort des unternehmenseigenen Wolframprojekts Burnt Hill (das „Projekt“) bekannt zu geben. Das Projekt befindet sich unweit von Boiestown im Zentrum der kanadischen Provinz New Brunswick. Dieser Schritt folgt im Anschluss an die Unterzeichnung einer Explorationslizenzvereinbarung (Exploration License Agreement) mit der Firma Miramichi Timber Holdings Limited und deren Grundstücksverwalter J.D. Irving, Limited („JDI“), die dem Unternehmen den obertägigen Zugang zum Projektgelände ermöglicht. Die Bohrungen werden von der Firma ICor Drilling Services („ICor“), einem unabhängigen kanadischen Dienstleister für Diamantbohrungen mit Sitz in Penobsquis (New Brunswick), durchgeführt.

     

    Highlights

     

    • Bohranlage mobilisiert: ICor hat eine Diamantbohranlage nach Burnt Hill verlegt, um das erste Bohrprogramm des Unternehmens im Projektgebiet einzuleiten.
    • Explorationslizenzvereinbarung unterzeichnet: Nexcel hat sich durch den Abschluss einer Explorationslizenzvereinbarung mit dem Grundbesitzer Miramichi Timber Holdings Limited und dessen Grundstücksverwalter J.D. Irving, Limited den formellen Zugang zum Projektgelände gesichert.
    • Vollständig genehmigt: Die Behörden der Provinz New Brunswick haben ein Diamantbohrprogramm mit einem Bohrvolumen von rund 5.000 Metern, ausgehend von bis zu 15 Bohrplattformen, genehmigt (siehe Pressemitteilung vom 23. Juni 2026).
    • Erstes Programm mit sieben Bohrlöchern: Sechs Stepout-Bohrlöcher entlang der Streichrichtung der Lagerstätte Burnt Hill in Abständen von ca. 100 Metern dienen der Suche nach Ausläufern der bekannten Mineralisierung; zusätzlich wird eine Infill-Bohrung im Bereich der Hauptzone der Mineralisierung niedergebracht.
    • Protokollierung historischer Bohrkerne wird fortgesetzt: Parallel zu den Bohrungen erfolgt die neuerliche Protokollierung und Beprobung von zehn historischen Bohrkernen hoher Priorität.

     

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