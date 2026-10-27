Deutsche Bank senkt Rheinmetall-Ziel auf 1650 Euro - 'Buy'
ANALYSE-FLASH
- Deutsche Bank senkt Kursziel auf 1.650 Euro
- Kaufempfehlung bleibt trotz Erwartungsdilemma
- Rheinmetall soll 2030-Ziele glaubwürdig untermauern
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 1800 auf 1650 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor seinem Kapitalmarkttag stecke der Rüstungskonzern und Autozulieferer in einem Erwartungsdilemma, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Investoren erwarteten eine Senkung der Ziele für 2030 und würden ein zu ehrgeiziges Narrativ abstrafen. Gleichzeitig würde eine deutliche Senkung zu sinkenden Gewinnerwartungen führen, die immer noch durch einen guten kurz- bis mittelfristigen Auftragseingang gestützt werden müssten - dieser sei aber ungewiss. Rheinmetall müsse glaubwürdige Bausteine zur Untermauerung der Ziele für 2030 vorlegen, ohne bei Einzelaufträgen zu viel zu versprechen, und einen klareren Weg aufzeigen, wie der ehrgeizige Hochlauf erreicht werden solle. Laskawi senkte seine Schätzungen. Die weiter gültige Kaufempfehlung begründete er mit den guten Wachstumsaussichten und dem Bewertungsabschlag zur Branche./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 1.020 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.338,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.020,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.650,00EUR was eine Bandbreite von -0,33 %/+61,23 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 1650 Euro
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Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Man darf mal Raten welche zwei Herren für diesen geistreichen "irgendwann" Unsinn ihren Daumen gegeben haben?
Die bekannte Grundeinstellung zu RHM ist klar wiederzuerkennen!
S / Login 13:39
f / Login 13:52
😂😂😂
Irgendwann wird der Ukraine Krieg beendet sein, irgendwann wird eine Sicherheitsarchitektur für Beide Länder zu einem Frieden führen, irgendwann wird sich die Bedrohung durch Russland relativieren, irgendwann wird man sich in Europa und speziell bei den hochverschuldeten Ländern die Frage stellen ob man dem Bürger noch zumuten kann, ein großes Stück vom Kuchen für Verteidigung auszugeben. Irgendwann wird sich die Frage stellen ob die Produktpalette von Rheinmetall noch zeitgemäß ist in Anbetracht von KI und der Innovationen bei Drohnen. Irgendwann wird man erkennen, dass in liberalen Demokratien viele wichtige Entscheidungen einfach viel zu langwierig sind.
Das Wachstum ist beeindruckend und leider nachhaltig notwendig. Ein 30er KGV ist nicht viel oder gar überteuert, bei der Bedrohungslage durch den vereinten Risikoaufbau von Putin und Trump sind ganz andere Produktionskapazitäten angesagt. Vereinfacht auf Artilleriegranaten ist die Lage anschaulich mit einer vielfachen Produktion durch Rußland zum Westen, die nordkoreanische Dauerkriegswirtschaft kommt drauf.