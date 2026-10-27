🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Deutsche Bank senkt Rheinmetall-Ziel auf 1650 Euro - 'Buy'

    ANALYSE-FLASH

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank senkt Kursziel auf 1.650 Euro
    • Kaufempfehlung bleibt trotz Erwartungsdilemma
    • Rheinmetall soll 2030-Ziele glaubwürdig untermauern
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank senkt Rheinmetall-Ziel auf 1650 Euro - 'Buy'
    Foto: 472849734

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 1800 auf 1650 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor seinem Kapitalmarkttag stecke der Rüstungskonzern und Autozulieferer in einem Erwartungsdilemma, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Investoren erwarteten eine Senkung der Ziele für 2030 und würden ein zu ehrgeiziges Narrativ abstrafen. Gleichzeitig würde eine deutliche Senkung zu sinkenden Gewinnerwartungen führen, die immer noch durch einen guten kurz- bis mittelfristigen Auftragseingang gestützt werden müssten - dieser sei aber ungewiss. Rheinmetall müsse glaubwürdige Bausteine zur Untermauerung der Ziele für 2030 vorlegen, ohne bei Einzelaufträgen zu viel zu versprechen, und einen klareren Weg aufzeigen, wie der ehrgeizige Hochlauf erreicht werden solle. Laskawi senkte seine Schätzungen. Die weiter gültige Kaufempfehlung begründete er mit den guten Wachstumsaussichten und dem Bewertungsabschlag zur Branche./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Long
    960,81€
    Basispreis
    6,96
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.095,20€
    Basispreis
    8,01
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Rheinmetall

    -0,99 %
    -3,31 %
    +4,46 %
    -1,67 %
    -42,44 %
    +277,84 %
    +1.127,45 %
    +1.516,46 %
    +44.069,18 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
    Rheinmetall direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 1.020 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.338,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.020,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.650,00EUR was eine Bandbreite von -0,33 %/+61,23 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 1650 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1650,00, was eine Steigerung von +61,86% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Erwartungen an den Quartalsbericht und die Frage, ob mögliche Enttäuschungen bereits im Kursabschlag enthalten sind. Weitere Themen sind volle Auftragsbücher, der 3,7-Milliarden-Euro-Panzerauftrag aus Italien, der Kapazitätsausbau in Großbritannien und Verzögerungen beim Skyranger. Diskutiert werden zudem langfristige Risiken durch sinkende Verteidigungsausgaben sowie KI- und Drohnentechnik.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Deutsche Bank senkt Rheinmetall-Ziel auf 1650 Euro - 'Buy' Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 1800 auf 1650 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor seinem Kapitalmarkttag stecke der Rüstungskonzern und Autozulieferer in einem Erwartungsdilemma, schrieb Christoph …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     