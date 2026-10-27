Earnings³: Diese drei Aktien sollten Sie VOR den Earnings kennen!
Börse, Baby!
Die Berichtssaison startet in die heiße Phase. Hier sind drei Aktien, die man vor den Quartalsberichten kennen sollte.
- Podcast stellt drei Aktien vor den Quartalszahlen
- Apple gilt als sicherer Hafen trotz hoher Bewertung
- Huntington Ingalls mit historisch niedrigem KGV
- Report: Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Wir stellen euch drei Aktien vor ihren Earnings vor in der Reihe Earnings³ auf unserem Podcastkanal Börse, Baby!
Zuerst ist da die Aktie von Apple. Das Unternehmen war in den vergangenen Monat so etwas wie ein Schutzschirm unter Anlegern: Je größer die Sorgen um die Bewertungen in der Halbleitebranche, desto stärker galt Apple als sicherer Hafen.
Das spiegelt sich mittlerweile auch an der Bewertung der Aktie dem KGV wieder, das oberhalb seiner historischen Bestmarke misst.
Ob Apple deswegen für uns eher ein Long-oder Shortkanditat zu den Earnings am 02. November ist, erfahrt ihr in unserer aktuellen Podcast-Folge.
Eine weitere spannende Aktie, die wir unter die Lupe genommen haben, ist die von Huntington Ingalls. Das US-amerikanische Rüstungsunternehmen handelt derzeit, im Vergleich zu Apple, an seinem unteren historischen KGV. Was aber besonders jetzt für die Aktie sprechen könnte, erfahrt ihr in unserem Podcast.
Und es heißt ja schließlich einmal pro Berichtssaison bei Börse, Baby! Earnings³. Welche die dritte Aktie im Bunde ist, verraten wir euch: genau, in der neuesten Folge!
Earnings³ ist wieder bei Börse, Baby! Denn während der Berichtssaison schauen wir beinahe schon traditionell auf drei Aktien mit spannendem Setup – vor ihrem Quartalsbericht!
Neue Sendungen gibt es immer am Dienstag mit Aktien, Baby! (hier beschäftigen wir uns vor allem mit Einzelaktien und Branchen), am Donnerstag mit Marktgezwitscher (hier geht es um die großen Themen wie Anleihen und Zinsen und die großen Macro-Trends), sowie am Samstag mit dem Wochenend-Dreier (hier geben wir euch das Wichtigste für die kommende Handelswoche mit) und den Börsenlegenden (hier wagen wir einen Blick über die Schulter echter Legenden wie Cathie Wood oder Peter Lynch).
Und neu am Samstag: die Serie True Crime, Baby! (einmal monatlich im Videoformat mit brisanten Fällen echter Betrugsfälle in Börse und Wirtschaft).
Jetzt reinhören und folgen!
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion