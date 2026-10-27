DHL-Konkurrent UPS hebt Jahresziele an
Vor dem Weihnachtsgeschäft
- UPS erhöht Jahresprognose für Umsatz und Gewinn
- Umsatz wächst, doch Umbaukosten drücken den Gewinn
- UPS erwartet starkes Schlussquartal mit Gewinn
ATLANTA (dpa-AFX) - Der Paketdienstleister UPS schraubt seine Jahresprognosen noch weiter nach oben. Der Umsatz werde in diesem Jahr voraussichtlich rund 92,6 Milliarden US-Dollar (rund 83 Mrd Euro) betragen und der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn rund 8,75 Milliarden Dollar, teilte UPS am Dienstag zur Vorlage der Quartalszahlen in Atlanta mit. Bisher standen 91,2 Milliarden Dollar Erlös und rund 8,65 Milliarden Gewinn im Tagesgeschäft im Plan. Mit den neuen Zielen übertrifft der DHL-Konkurrent die Markterwartungen und auch im abgelaufenen Jahresviertel schnitt der Konzern besser ab, als von Analysten geschätzt. Das kam an der Börse gut an: Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um gut 2 Prozent zu.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 7 Prozent auf rund 23 Milliarden Dollar. Der seit bald zwei Jahren laufende Konzernumbau kostet aber weiter viel Geld, allein in den drei Monaten bis Ende September 279 Millionen Dollar inklusive Abschreibungen. Unterm Strich ging der Gewinn so um gut 11 Prozent auf knapp 1,2 Milliarden Dollar zurück.
Nun läuft das wichtige Schlussquartal, in dem durch Weihnachten sowie Aktionstage des Handels, wie dem Black Friday, in der Logistik- und Zustellerbranche viel Geschäft gemacht wird. Für die drei Monate bis zum Jahresende erwartet UPS einen Umsatz von 25,7 Milliarden Dollar und einen bereinigten operativen Gewinn von 3,3 Milliarden Dollar. Das wäre mehr als die Hälfte mehr als das, was im abgelaufenen Quartal im Tagesgeschäft hängen blieb./lew/mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 58,40 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -19,02 %/+15,44 % bedeutet.
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https://seekingalpha.com/article/4934466-ups-buy-this-high-yield-while-its-still-undervalued
UPS bleibt ein überzeugender Value- und Ertragswert: Die Aktie bietet eine Rendite von 6,3 % und wird mit einem Forward-KGV von 14,5 gehandelt.
Eine strategische Abkehr vom margenschwachen Amazon-Volumen hat die operative Marge verbessert; im 2. Quartal 2026 stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 7,6 % und der Gewinn um 12 %.
Automatisierung und der Ausbau der Gesundheitslogistik treiben höhere Margen: 68,5 % des US-Volumens sind inzwischen automatisiert, und der Umsatz im Gesundheitsbereich überstieg in zwei Quartalen jeweils 3 Mrd. US-Dollar.
https://postandparcel.info/162345/news/e-commerce/ups-enhances-services-in-southern-taiwan/
https://www.fool.com/investing/2026/05/18/ups-could-thrive-in-a-post-amazon-world/
Investoren bleiben in Bezug auf die Transformationspläne von UPS gemischt, hauptsächlich aus Ungeduld.
Doch während es langsam Gestalt annimmt, könnte der Wechsel des Paketzustellunternehmens zu Kunden mit höheren Margen bald zu einer größeren Rentabilität führen.
UPS-Aktien könnten starke Gesamtrenditen erzielen.