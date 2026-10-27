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    Infosys schließt die weltweite SAP-S/4HANA-Umstellung für den Pflanzenschutzbereich von Syngenta erfolgreich ab

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    Infosys schließt die weltweite SAP-S/4HANA-Umstellung für den Pflanzenschutzbereich von Syngenta erfolgreich ab
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Neuer digitaler Kern unterstützt mehr als 10.000 Mitarbeiter in 80 Ländern, vereinfacht Abläufe und schafft eine skalierbare Basis für künftige Innovationen

    BENGALURU, Indien, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), ein weltweit führender Anbieter von AI-first-Unternehmensberatung und Technologiedienstleistungen, implementierte erfolgreich Crop Protection Core (CP Core) und nahm diesen in Betrieb. CP Core ist die globale SAP-S/4HANA-Transformation von Syngenta für seinen Pflanzenschutzbereich. Das gemeinsam von Infosys und Syngenta umgesetzte Programm schafft einen einheitlichen digitalen Kern, der mehr als 10.000 Mitarbeiter in 80 Ländern unterstützt. Damit werden die Geschäftsabläufe vereinfacht und die Unternehmensführung gestärkt. Gleichzeitig schafft CP Core eine skalierbare Grundlage für künftige Innovationen. Syngenta ist damit in der Lage, Landwirte weltweit besser zu unterstützen.

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    Auf Basis von SAP S/4HANA führt CP Core mehrere ERP-Umgebungen auf einer einzigen globalen Plattform zusammen. Dadurch vereinfacht sich die Technologielandschaft von Syngenta. Gleichzeitig werden wichtige Anpassungen im Einklang mit den SAP-Best-Practices reduziert. Die Plattform bietet einen einheitlichen digitalen Kern für die Bereiche Forschung, Produktion, Lieferkette, Regulierung, Finanzen und Vertrieb. Er verbessert die Zusammenarbeit, stärkt die Governance und sorgt für mehr Transparenz im gesamten globalen Pflanzenschutzgeschäft von Syngenta. Die vereinfachte Technologielandschaft schafft eine stabile Grundlage für künftige Innovationen und optimiert gleichzeitig maßgeblich die betriebliche Effizienz.

    Die Transformation wurde durch Infosys Topaz – eine AI-First-Suite von Dienstleistungen, Lösungen und Plattformen, die generative und agentenbasierte KI-Technologien nutzen – sowie durch die Cloud-Angebote von Infosys Cobalt unterstützt. Sie trug dazu bei, Geschäftsprozesse zu modernisieren, die Datenqualität zu verbessern und eine vertrauenswürdige Unternehmensdatenbasis zu schaffen. Darüber hinaus führte Syngenta KI-Funktionen ein, um Routineaufgaben zu automatisieren und eine stärkere Standardisierung zu ermöglichen. Der Mensch steht aber weiterhin im Mittelpunkt kritischer Geschäftsentscheidungen.

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