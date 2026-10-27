Starkes Quartal: Warum Coca-Cola seine Prognose nach oben schraubt

Die Aktie reagierte vorbörslich zunächst verhalten auf die Zahlen und die angehobene Prognose. Das Papier verlor 0,52 Prozent auf 92,23 US-Dollar (Stand 12:46 Uhr MESZ).

Coca-Cola wächst stärker als erwartet und blickt optimistischer auf das Gesamtjahr. Der Getränkekonzern steigerte im dritten Quartal Umsatz und Gewinn. Auch die Nachfrage nach wichtigen Marken legte zu. Nun hebt das Management seine Prognose für 2026 an.

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Umsatz und Gewinn steigen

Coca-Cola setzte im dritten Quartal 13,4 Milliarden US-Dollar um. Das entspricht einem Plus von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der operative Gewinn erhöhte sich um 12 Prozent. Der Gewinn je Aktie stieg um 8 Prozent auf 0,93 US-Dollar. Auf vergleichbarer Basis legte er um 11 Prozent auf 0,91 US-Dollar zu.

Auch die Nachfrage entwickelte sich positiv. Das Absatzvolumen wuchs um 5 Prozent. Besonders stark präsentierten sich die Märkte Indien, China, Mexiko und Brasilien. Die klassische Coca-Cola legte ebenfalls um 5 Prozent zu. Bei Coca-Cola Zero Sugar fiel das Wachstum mit 16 Prozent noch deutlicher aus.

Die operative Marge verbesserte sich von 32,0 auf 33,4 Prozent. Dazu trugen höhere organische Erlöse und günstige Währungseffekte bei. Höhere Marketingausgaben und gestiegene Betriebskosten bremsten die Entwicklung allerdings.

Management hebt Jahresprognose an

Konzernchef Henrique Braun zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung. "Unsere Ergebnisse in diesem Quartal belegen die anhaltende Dynamik unseres Systems und stärken unser Vertrauen in unsere aktualisierte Prognose für das Gesamtjahr", erklärte er. Coca-Cola wolle weiterhin in seine Marken, Mitarbeiter und Fähigkeiten investieren.

Für 2026 erwartet der Konzern nun ein organisches Umsatzwachstum von mindestens 5 Prozent. Zuvor hatte das Management maximal 5 Prozent in Aussicht gestellt. Beim vergleichbaren Gewinn je Aktie rechnet Coca-Cola jetzt mit einem Anstieg von mindestens 11 Prozent. Bislang lag die Prognose bei 9 bis 10 Prozent.

Auch beim freien Cashflow wird das Unternehmen optimistischer. Dieser soll mindestens 13,0 Milliarden US-Dollar erreichen. Die vorherige Prognose lag bei rund 12,4 Milliarden US-Dollar.

Wachstum über mehrere Marken hinweg

Coca-Cola profitierte im Quartal von einer breiten Nachfrage. Das Geschäft mit Wasser, Sportgetränken, Kaffee und Tee legte insgesamt um 5 Prozent zu. Besonders stark entwickelte sich Wasser mit einem Absatzplus von 8 Prozent. Sportgetränke verzeichneten dagegen einen Rückgang von 3 Prozent.

In Europa, dem Nahen Osten und Afrika stieg das Absatzvolumen um 5 Prozent. In Nordamerika blieb es unverändert. Der Konzern gewann dort dennoch Marktanteile bei alkoholfreien Getränken, die trinkfertig verkauft werden.

Mit der angehobenen Prognose signalisiert Coca-Cola Zuversicht für das Schlussquartal und das Gesamtjahr. Gleichzeitig bleiben höhere Kosten und regionale Unterschiede wichtige Faktoren für die weitere Geschäftsentwicklung.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 82,90EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.

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