Trump-Aktie auf Allzeittief: Der Markt hat den US-Präsidenten längst aufgegeben!

Laut Prognosemärkten wie Kalshi und Polymarkets stehen die Chancen der Demokraten darauf, eine Mehrheit im Repräsentantenhaus zu erobern, bei über 90 Prozent. Die Chancen auf einen Flip im Senat werden mit immerhin rund zwei Dritteln taxiert. Auch das Prognosemodell der Harvard University sowie die klassischer Medienhäuser deuten auf einen Machtwechsel hin. Damit steht Trump vor einer schwierigen zweiten Halbzeit seiner Amtsperiode.

In genau einer Woche ist es so weit, dann finden die US-Zwischenwahlen statt. Da sich die Republikaner zum regulären Wahltermin vor zwei Jahren nur knappe Mehrheiten im Senat sowie im Repräsentantenhaus sichern konnten, stehen die Zeichen angesichts der historisch schlechten Beliebtheitswerte von US-Präsident Donald Trump auf einen Machtwechsel in beiden Kammern.

Der Markt hat den US-Präsidenten längst abgeschrieben

Mit Blick auf den Kursverlauf der nach ihm benannten Trump Media & Technology Group, welcher die Kurznachrichtenplattform Truth Social gehört – einem von Trump gerne genutzten Sprachrohr –, hat der Aktienmarkt den US-Präsidenten und seine Chance, auch in den kommenden zwei Jahren kompromisslos durchregieren zu können, längst abgeschrieben.

Nach Verlusten von mehr als der Hälfte seit dem Jahreswechsel ist die Aktie jüngst auf dem niedrigsten Stand aller Zeiten angekommen. Wurde das Papier zeitweise zu fast 100 US-Dollar gehandelt, wechselte es am Montag zu 6,04 US-Dollar den Besitzer. Das entspricht Verlusten von mehr als 90 Prozent. Das zeigt, wie sehr Trump nicht nur in der Gunst von Wählerinnen und Wählern, sondern auch von Investoren gefallen ist.

Nicht nur die Beliebtheitswerte sind auf einem Allzeittief

Da die Aktie ohnehin nie einen sinnvollen wirtschaftlichen Wert widergespiegelt hat – in den rund fünf Jahren ihres Bestehens als börsennotiertem Unternehmen hat die Trump Media & Technology Group nicht ein einziges Mal auch ein positives Quartalsergebnis ausgewiesen – spiegelt sie vor allem die Beliebtheit des US-Präsidenten am Kapitalmarkt wider.

Und die entspricht gegenwärtig seinen politischen Beliebtheitswerten, welche die niedrigsten sind, die je für einen amtierendes US-Staatsoberhaupt erfasst wurden. Viele US-Amerikanerinnen und -Amerikaner sehen ihre Hoffnungen in eine Verbesserung ihrer Lebensumstände vor dem Hintergrund explodierender Energiepreise und Lebenshaltungskosten enttäuscht. Diese Unzufriedenheit spiegelt die Aktie wider, auch weil das ihr zugrunde liegende Unternehmen kaum Substanz bietet.

Aktie abgesehen von Trump ohne jede Substanz

In den zurückliegenden 12 Monaten erwirtschafte der an der Börse noch immer mit 1,71 Milliarden US-Dollar bewertete Konzern ein Umsatzergebnis von 4,5 Millionen US-Dollar. Dem steht ein gigantischer operativer Verlust in Höhe von 543,8 Millionen US-Dollar sowie ein Fehlbetrag von insgesamt 1,304 Milliarden US-Dollar gegenüber.

Die langfristigen Verbindlichkeiten türmen sich so auf inzwischen 973,3 Millionen US-Dollar auf. Angesichts von Cash- und anderen Liquiditätsreserven in Höhe von 905,1 Millionen US-Dollar reduzieren sich die Nettoschulden auf 68,1 Millionen US-Dollar – noch im Geschäftsjahr 2024, dem Jahr seiner erneuten Wahl zum US-Präsidenten, hatte die Trump Media & Technology Group ein Nettovermögen von 763,5 Millionen US-Dollar ausgewiesen.

Fundamental deutet daher nichts darauf hin, dass sich die Aktie jemals wieder erholen könnte. Die einzige Chance ist ein völlig überraschender Wahlerfolg in der kommenden Woche. Für einen solchen gibt es jedoch keinerlei Hinweise. Dementsprechend lautet das langfristige Kursziel 0 US-Dollar. Der Einzige, der am Ende von der Aktie profitiert haben wird, ist Trump – er hat nach eigenen Angaben sämtliche Anteile im November 2024 verkauft. Der Wert seiner Beteiligung damals: rund 3 bis 4 Milliarden US-Dollar.

Fazit: Wer zocken will, sollte das anderswo tun!

Bei den US-Midterms in der kommenden Woche deutet alles auf einen Sieg der Demokraten und einen Machtwechsel im Kongress hin. Gemessen an der Aktie der Trump Media & Technology Group hat der Markt die Republikaner und US-Präsident Donald Trump längst abgeschrieben, sie notiert wie seine Beliebtheitswerte auf Allzeittiefs.

Für Anlegerinnen und Anleger gilt angesichts der horrenden Verluste des Unternehmens. Finger weg! Zwar könnte die Aktie, sollte Trump doch noch ein Coup in letzter Sekunde gelingen, ein weiteres Mal zum Objekt der Begierde von Zockern werden, doch dabei dürfte es sich nur um ein weiteres Strohfeuer handeln.

Wer gegen alle Wahrscheinlichkeiten doch auf einen Sieg der Republikaner und Trump wetten will, sollte das mit Basiswerten tun, die von ihrer Politik profitieren – hier sind unter anderem Rüstungswerte (RTX, Northrop Grumman, Lockheed Martin), Sicherheitstitel (Axon Enterprise, Palantir) und Aktien von Öl- und Gasunternehmen (Chevron, ExxonMobil, Marathon Petroleum) die deutlich aussichtsreicheren Alternativen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Trump Media Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,79 % und einem Kurs von 5,699EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 16:52 Uhr) gehandelt.



