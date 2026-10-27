Sungrow erläutert auf dem BloombergNEF-Gipfel in London seine Sichtweisen zur Energiewende in Europa

LONDON, 27. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Angesichts der wachsenden Anforderungen an die Energiewende in Europa, bei der eine verstärkte Elektrifizierung und eine intelligentere Netzintegration zunehmend als zentrale Prioritäten in den Vordergrund rücken, nahm Sungrow, ein weltweit führender Anbieter von PV-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen (ESS), am BloombergNEF (BNEF)-Gipfel in London teil, um über die Fertigung von Clean-Tech-Produkten, die Lokalisierung sowie die Rolle der Energiespeicherung bei einer sicheren, bezahlbaren und widerstandsfähigen Energiewende zu diskutieren.

Stärkung der europäischen Energiezukunft durch Lokalisierung und Zuverlässigkeit

Shawn Shi, President von Sungrow Europe, erläuterte in seiner Keynote-Rede das Engagement des Unternehmens für die Unterstützung der sich wandelnden Energielandschaft in Europa. Er betonte, dass die Energiewende über den Ausbau der Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien hinausgehen und den Aufbau eines sicheren, widerstandsfähigen und zuverlässigen Stromnetzes umfassen müsse.

Shawn hob Lokalisierung, Vertrauen und Netzstabilität als zentrale Prioritäten hervor. Seit seinem Markteintritt in Europa im Jahr 2011 hat Sungrow eine lokale Präsenz mit mehr als 900 Mitarbeitern aufgebaut, von denen fast alle vor Ort eingestellt wurden. Die geplante Produktionsstätte in Polen im Wert von 230 Millionen Euro, die voraussichtlich 2027 den Betrieb aufnehmen wird, rückt die Fertigung näher an die Kunden heran und stärkt die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette.

Shawn betonte zudem die Bedeutung der Cybersicherheit, des Kundenmanagements in Bezug auf Energieanlagen und Daten sowie der Zusammenarbeit mit europäischen Lieferanten, Installateuren und Entwicklern. Mit zunehmendem Anteil erneuerbarer Energien gewinnt die Energiespeicherung für die Netzstabilität und die Systemresilienz immer mehr an Bedeutung.

„Die Energiewende in Europa lässt sich nicht allein durch Kapazitäten sichern. Es bedarf Kapazitäten, die lokal genug sind, um die Versorgung zu sichern, vertrauenswürdig genug, um die Vernetzung zu gewährleisten, und stark genug, um die Zuverlässigkeit des Netzes zu gewährleisten." Betonte Shawn.

Navigieren im Wettbewerb der europäischen Cleantech-Industrie

Javier, Vice President von Sungrow Europe, nahm an der Podiumsdiskussion „Made in Europe' Put to the Test: What Should Europe Fight to Keep?" teil, gemeinsam mit führenden Vertretern aus Industrie, Finanzwesen und Politik, um zu erörtern, wie Europa seine Produktionsbasis für saubere Technologien stärken, industrielles Know-how und Lieferketten erhalten sowie Lokalisierungsmaßnahmen mit der Zusammenarbeit in globalen Lieferketten in Einklang bringen kann, um im Rahmen der Energiewende wettbewerbsfähig zu bleiben.