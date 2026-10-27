UPS: Prognose angehoben – Aktie liefert!

Die Aktien von UPS legten im vorbörslichen Handel leicht zu.

UPS rechnet nun mit einem konsolidierten Jahresumsatz von rund 92,6 Milliarden US-Dollar, gegenüber den zuvor prognostizierten 91,2 Milliarden US-Dollar, sowie mit einem Umsatz von 25,7 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal.

Die Anhebung der Prognose folgt auf die Erhöhung im letzten Quartal.

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Für das am 30. September beendete Quartal meldete UPS einen Nettogewinn von 1,16 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,37 US-Dollar je Aktie. Dies entspricht einem leichten Rückgang gegenüber dem Nettogewinn von 1,31 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,55 US-Dollar je Aktie im Vorjahresquartal. Bereinigt um einmalige Aufwendungen belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,69 US-Dollar.

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Damit übertraf UPS die Erwartungen der Analysten, die durchschnittlich mit einem Gewinn von 1,63 US-Dollar je Aktie gerechnet hatten.

Auch der erwartete Umsatz wurde übertroffen: Die Analysten kalkulierten mit 22,29 Milliarden US-Dollar, das Paketunternehmen erreichte 22,9 Milliarden US-Dollar.

Im Inland verzeichnete UPS nach eigenen Angaben ein Umsatzplus von 4,5 Prozent, im internationalen Segment von 7,1 Prozent. Der Geschäftsbereich Supply-Chain-Lösungen legte um 18,2 Prozent zu, was laut UPS vor allem auf das Wachstum in den Bereichen Spedition und Logistik, einschließlich des Gesundheitswesens, zurückzuführen ist.

Der DHL-Konkurrent hatte zuvor mitgeteilt, dass er für das dritte Quartal mit einem stagnierenden Inlandsumsatz und einem sinkenden durchschnittlichen Tagesvolumen im Inland aufgrund saisonaler Schwankungen und des allgemeinen Abwärtstrends bei Amazon rechnete.

"Mit zunehmender Dynamik gehen wir aus einer Position der Stärke in die Weihnachtsversandsaison – mit dem automatisiertesten und effizientesten Netzwerk unserer Geschichte", sagte CEO Carol Tomé in einer Erklärung.

Die Aktie befand sich seit ihrem Corona-High in stetiger Abwärtsbewegung, fing sich aber wieder deutlich Ende September 2025. Seitdem scheint der Turnaround gelungen.

In unserem wallstreetONLINE-Podcast Börse, Baby! hatten wir uns die Aktie von UPS bereits vor den Earnings als vielversprechend angeschaut.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion