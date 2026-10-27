Flatexdegiro weiter erholt - Positives Bafin-Signal
AKTIE IM FOKUS
- Flatexdegiro-Aktien legen fast fünf Prozent zu
- Bafin senkt Kapitalanforderung auf 1,5 Prozent
- Goldman lobt Spielraum bei Ausschüttungen und Aufsicht
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Flatexdegiro haben ihre Erholung am Dienstag um fast 5 Prozent auf 24,50 Euro ausgebaut. Am Freitag hatte der jüngste Abschwung des Onlinebrokers bei 22,12 Euro auf dem tiefsten Niveau seit April 2025 sein vorläufiges Ende gefunden.
Am Dienstagmorgen war bekannt geworden, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) die zusätzliche Eigenmittelanforderung für die Flatexdegiro-Gruppe nach der turnusmäßigen Überprüfung von 2,50 Prozent auf 1,50 Prozent senken wird. Der bisherige individuelle Kapitalzuschlag entfällt obendrein.
Analyst Oliver Carruthers von Goldman Sachs lobte die Kapitalflexibilität, die die Frankfurter damit gewinnen - nicht zuletzt mit Blick auf den Spielraum für Ausschüttungen. Zudem sei es ein weiter Schritt, um die historischen Probleme mit der Finanzaufsicht abzuhaken./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,00 % und einem Kurs von 24,42 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 12:45 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der flatexDEGIRO Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +26,53 %/+104,08 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu flatexDEGIRO - FTG111 - DE000FTG1111
Das denkt die wallstreetONLINE Community über flatexDEGIRO. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Die Zuwachsraten bei neuen Kunden und auch die Zahlen der abgewickelten Transaktionen sind rückläufig. Bedenken zu einem möglicherweise geringerem Wachstum wurden auch von Analysten geäußert. Das könnte ein Grund sein für den Rückwärtsgang.
Ich muss zugeben, dass ich diese Einschätzung ein Stück weit teile. Und dass es mir schon öfter aufgefallen ist, dass sich der Schnurrer immer wieder auf den Hochs meldet, um zum Kaufen aufzurufen. Statt z.B. an Tagen wie heute, wo sich die Aktie in einem Unterstützungsbereich befindet, von wo aus sie wieder hochlaufen könnte.