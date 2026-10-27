Flatexdegiro weiter erholt - Positives Bafin-Signal

Analyst Oliver Carruthers von Goldman Sachs lobte die Kapitalflexibilität, die die Frankfurter damit gewinnen - nicht zuletzt mit Blick auf den Spielraum für Ausschüttungen. Zudem sei es ein weiter Schritt, um die historischen Probleme mit der Finanzaufsicht abzuhaken./ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,00 % und einem Kurs von 24,42 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 12:45 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der flatexDEGIRO Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +26,53 %/+104,08 % bedeutet.