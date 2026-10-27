UBS stuft Porsche AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Porsche AG nach Quartalszahlen des Sportwagenbauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Bereinigt um die Kosten für die strategische Neuausrichtung und die negativen Nettoauswirkungen aus der Aktivierung von Forschungs- und Entwicklungskosten abzüglich Abschreibungen liege die operative Marge im deutlich zweistelligen Prozentbereich, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Auch der bereinigte freie Barmittelzufluss liege über den Konsensschätzungen. Hummel attestierte den Zahlen eine gute Qualität./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,22 % und einem Kurs von 42,94EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Patrick Hummel

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 60,00 € , was eine Steigerung von +38,89% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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