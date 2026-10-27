UBS stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat HSBC nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1501 Pence belassen. Die Bank habe ein wenig schwach abgeschnitten, doch insbesondere die Volumenentwicklung gehe in die richtige Richtung, schrieb Jason Napier am Dienstag in einer ersten Reaktion. Dazu komme der bestätigte Ausblick./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 05:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,30 % und einem Kurs von 15,28EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jason Napier
Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 15,01
Kursziel alt: 15,01
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jason Napier
Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 15,01
Kursziel alt: 15,01
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