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    Coca-Cola erhöht erneut Jahresprognose

    Zuckerfreie Softdrinks gefragt

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    Für Sie zusammengefasst
    • Coca-Cola hebt nach starkem Quartal Jahresziele an
    • Umsatz wächst um gut 7 Prozent auf 13,4 Milliarden
    • Gewinn je Aktie soll um mindestens elf Prozent zulegen
    Zuckerfreie Softdrinks gefragt - Coca-Cola erhöht erneut Jahresprognose
    Foto: welcomeinside - stock.adobe.com

    ATLANTA (dpa-AFX) - Coca-Cola hebt nach einem überraschend starken Quartal erneut seine Jahresziele an. Im dritten Jahresviertel profitierte der US-Getränkekonzern von einem unerwartet deutlich gestiegenen Absatz seiner Softdrinks und leicht angezogenen Preisen, wobei sich zuckerfreie Getränke besonders gut verkauften. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um gut 7 Prozent auf fast 13,4 Milliarden Dollar (etwa 12 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitteilte. Auch organisch, also Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe herausgerechnet, lag das Plus in dieser Höhe. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet Unternehmenschef Henrique Braun nun mit einem Umsatzplus aus eigener Kraft von mindestens fünf Prozent. Zuletzt hatte Coca-Cola im Juli das Ziel angehoben und war von rund 5 Prozent Wachstum ausgegangen.

    Operativ verdiente der Konzern im Berichtszeitraum fast 4,47 Milliarden Dollar, das waren zwölf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich stieg der Gewinn um acht Prozent auf gut 4 Milliarden Dollar.

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    Zudem fiel das vergleichbare Ergebnis je Aktie mit einem Anstieg auf 0,91 Dollar etwas besser aus als gedacht. Auch für diese von Analysten stark beachtete Kennziffer erhöhte das Management seine Jahresziele - erwartet wird nun ein Zuwachs von mindestens elf Prozent. Zuvor hatte Coca-Cola hier noch plus neun bis zehn Prozent in Aussicht gestellt.

    Die Nachrichten bewegten die Aktie zunächst kaum - vorbörslich lag das Papier im US-Handel zuletzt dünn im Minus./tav/nas/mis

    Coca-Cola

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    ISIN:US1912161007WKN:850663
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie

    Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 82,90 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Coca-Cola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 104,00USD was eine Bandbreite von +15,94 %/+26,92 % bedeutet.





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