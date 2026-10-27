Coca-Cola erhöht erneut Jahresprognose
Zuckerfreie Softdrinks gefragt
- Coca-Cola hebt nach starkem Quartal Jahresziele an
- Umsatz wächst um gut 7 Prozent auf 13,4 Milliarden
- Gewinn je Aktie soll um mindestens elf Prozent zulegen
ATLANTA (dpa-AFX) - Coca-Cola hebt nach einem überraschend starken Quartal erneut seine Jahresziele an. Im dritten Jahresviertel profitierte der US-Getränkekonzern von einem unerwartet deutlich gestiegenen Absatz seiner Softdrinks und leicht angezogenen Preisen, wobei sich zuckerfreie Getränke besonders gut verkauften. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um gut 7 Prozent auf fast 13,4 Milliarden Dollar (etwa 12 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitteilte. Auch organisch, also Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe herausgerechnet, lag das Plus in dieser Höhe. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet Unternehmenschef Henrique Braun nun mit einem Umsatzplus aus eigener Kraft von mindestens fünf Prozent. Zuletzt hatte Coca-Cola im Juli das Ziel angehoben und war von rund 5 Prozent Wachstum ausgegangen.
Operativ verdiente der Konzern im Berichtszeitraum fast 4,47 Milliarden Dollar, das waren zwölf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich stieg der Gewinn um acht Prozent auf gut 4 Milliarden Dollar.
Zudem fiel das vergleichbare Ergebnis je Aktie mit einem Anstieg auf 0,91 Dollar etwas besser aus als gedacht. Auch für diese von Analysten stark beachtete Kennziffer erhöhte das Management seine Jahresziele - erwartet wird nun ein Zuwachs von mindestens elf Prozent. Zuvor hatte Coca-Cola hier noch plus neun bis zehn Prozent in Aussicht gestellt.
Die Nachrichten bewegten die Aktie zunächst kaum - vorbörslich lag das Papier im US-Handel zuletzt dünn im Minus./tav/nas/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie
Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 82,90 auf Tradegate (27. Oktober 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Coca-Cola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 104,00USD was eine Bandbreite von +15,94 %/+26,92 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Coca-Cola - 850663 - US1912161007
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Coca-Cola. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Beim Saufen kennen sich die Mönche schon seit jeher aus
"Stammt Coca-Cola ursprünglich aus einem Kloster?"
wenn Du in in Coca-Cola investiert bist hast Du doch hoffentlich einen längeren Anlagehorizont, als wenige Wochen...Ob Ende des Monats, Jahres, Jahrzehnts... Wird schon wieder auf / über 75 Euro gehen. Ich hoffe eher, dass wir tiefer gehen um noch kräftig nachzulangen.
Ich habe als meiner Tochter als erstes ins Jugenddepot ein paar Coca-Cola reingelegt. Ziel 50, 60 + X Jahre, Jahrzehnte!!
Wenn ich "Monatsende" lese muss ich Schmunzeln...
Warum bist Du in Coca-Cola investiert?
Was ist Dein Ziel / Plan?
Habe ernsthaftes Interesse an Deiner Antwort, um zu verstehen und zu lernen.
VG und in diesem Sinne zum Wohl 🍻
bin schon engagiert...leider aber kleine Postion....werde in einigen jahren zukaufen wenn es mal wieder wie eine Delle im 3 oder 5 Jahres Chart aussieht....