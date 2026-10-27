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    Xylem sackt um 7,17 % ab – 52-Wochen-Tief rückt näher

    Gegenwind

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    Xylem bricht um 7,17 % ein, nachdem die Aktie im Tagesverlauf zunächst noch um 1,30 % zugelegt hatte.

    Gegenwind - Xylem sackt um 7,17 % ab – 52-Wochen-Tief rückt näher
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Xylem veröffentlicht die Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 und kündigt strategische Maßnahmen an, die den Portfolioumbau beschleunigen sollen. Die Aktie gerät gegen den Branchentrend unter Druck, während Danaher, Ecolab und Veolia zulegen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief vom 1. Oktober schrumpft auf 2,70 %.

    Xylem aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.10.2026

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Xylem Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -8,03 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xylem Aktie damit um +5,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,72 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Xylem eine negative Entwicklung von -17,38 % erlebt.

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    Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,26 % geändert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Danaher, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,72 %. Ecolab notiert im Plus, mit +0,23 %. Veolia Environnement notiert im Plus, mit +0,22 %.

    Xylem Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,09 %
    1 Monat +7,72 %
    3 Monate -8,03 %
    1 Jahr -23,91 %
    Stand: 27.10.2026, 13:00 Uhr

    Xylem Reports Third Quarter 2026 Results and Announces Strategic Actions to Accelerate Growth


    Xylem Inc. (NYSE: XYL), a leading global water solutions company dedicated to solving the world’s most challenging water issues, today reported third-quarter 2026 results and announced actions to further accelerate its portfolio transformation. …

    Informationen zur Xylem Aktie

    Xylem ist ein US-Wassertechnologiekonzern, der Lösungen für Wasserförderung, -aufbereitung, -analyse und -infrastruktur anbietet. Hauptprodukte: Pumpen, Mess- und Steuertechnik, Aufbereitungssysteme, Smart-Water-Plattformen. Starke Position im globalen Wasser- und Abwassermarkt. Wichtige Konkurrenten: Grundfos, Sulzer, Veolia, Suez. USP: breite End-to-End-Lösungen, starke IoT-/Datenkompetenz, Fokus auf Wasserknappheit und Nachhaltigkeit.

    Es gibt 233 Mio. Xylem Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,99 Mrd.EUR € wert.

    Die Aktie von Xylem erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 5,08 %. Über 5 Jahre lag sie bei -2,63 %, über 10 Jahre bei 8,25 %.

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    Ob die Xylem Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xylem Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Xylem

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    +4,71 %
    +6,85 %
    -8,46 %
    -24,18 %
    +15,05 %
    -12,80 %
    +120,15 %
    +338,38 %
    ISIN:US98419M1009WKN:A1JMBU
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