Silberpreis bricht ein jetzt 53,31 USD

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,93 % 1 Monat -17,40 % 3 Monate -9,53 % 1 Jahr +9,35 %

Silber bricht kräftig ein:auf 53,31. Händler sprechen von einem klaren Abwärtssignal nach den jüngsten Kursgewinnen.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 24,18838USD. Heute steht er bei 53,31USD. Das Investment wäre auf 11.018,7USD gewachsen – eine Steigerung von +120,37 %.

Informationen zu Silber

Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.