UBS stuft Douglas auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Douglas von 8,50 auf 8,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei der Vorlage der Geschäftsjahrszahlen am 10. Dezember müsse der Anlagehintergrund auf eine neue Basis gestellt werden, schrieb Yashraj Rajani in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Seit über anderthalb Jahren spreche die Parfümeriekette von einem schwächeren Markt für hochpreisige Produkte. Für ihn dagegen sei der intensive, von Werbeaktionen geprägte Wettbewerb verantwortlich für die anhaltende Umsatzschwäche. Douglas dürfte für 2027 ein stagnierendes bis moderates Wachstum sowie eine leicht rückläufige bis stabile operative Marge (Ebit) in Aussicht stellen, um die Risiken zu verringern. Im Fokus sollte bei der Zahlenvorlage ein Plan für eine mittelfristige Trendwende und den Schuldenabbau stehen./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 17:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 7,67EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 12:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Yashraj Rajani

Analysiertes Unternehmen: Douglas

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 8,00

Kursziel alt: 8,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 8,00 € , was eine Steigerung von +4,30% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer