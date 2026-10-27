UBS stuft ASML auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 2400 Euro belassen. Die oft gehörten Argumente, dass die Käuferseite die Aktien des Halbleiterzulieferers bereits im Depot habe und zu viele Investoren schon positiv gestimmt seien, gingen an der entscheidenden Frage vorbei, was tatsächlich schon eingepreist sei, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Seinen Berechnungen zufolge liege die Messlatte für die künftigen Ergebnisse, die ASML zur Rechtfertigung seiner Bewertung liefern müsse, überraschend niedrig. Denn der Markt preise bereits einen deutlichen Rückgang der Erwartungen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz ein./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 1.449EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2400

Kursziel alt: 2400

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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