UBS stuft ASML auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 2400 Euro belassen. Die oft gehörten Argumente, dass die Käuferseite die Aktien des Halbleiterzulieferers bereits im Depot habe und zu viele Investoren schon positiv gestimmt seien, gingen an der entscheidenden Frage vorbei, was tatsächlich schon eingepreist sei, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Seinen Berechnungen zufolge liege die Messlatte für die künftigen Ergebnisse, die ASML zur Rechtfertigung seiner Bewertung liefern müsse, überraschend niedrig. Denn der Markt preise bereits einen deutlichen Rückgang der Erwartungen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz ein./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 1.449EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2400
Kursziel alt: 2400
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2400
Kursziel alt: 2400
Währung: EUR
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