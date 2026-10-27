JEFFERIES stuft Mercedes-Benz Group auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz nach vorläufigen Zahlen und einem eingetrübten Jahresausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die neue Jahreszielspanne für die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge im Pkw-Geschäft liege nun unter der Konsensschätzung und lasse großen Spielraum für die Entwicklung im Schlussquartal, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Im dritten Quartal habe die Kennziffer indes knapp über den Erwartungen gelegen./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,35 % und einem Kurs von 39,94EUR auf Tradegate (27. Oktober 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 46

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

